Sparta Praga avanza en Conference League con asistencia de Ángelo Preciado

El ecuatoriano Ángelo Preciado asistió en la victoria 1-2 de Sparta Praga ante Ararat-Armenia este 14 de agosto de 2025 en Ereván, Armenia, por la tercera fase clasificatoria de la UEFA Conference League 2025/2026, consolidando el avance del equipo checo con un global de 2-6.

El encuentro, disputado en el Estadio Republicano de Ereván, selló un global de 2-6 a favor del equipo checo, que había ganado 5-1 en el partido de ida en Praga. Preciado, quien ingresó al minuto 66, fue clave al asistir en el segundo gol de su equipo.

Asistencia decisiva de Preciado

Preciado, lateral derecho de 27 años, entró al terreno de juego en el segundo tiempo y marcó la diferencia con una asistencia para el gol de Ermal Krasniqi, que consolidó la ventaja de Sparta Praga. El primer tanto del partido fue obra de Albion Rrahmani al minuto 38, mientras que Ararat-Armenia descontó con un gol de Tenton Yenne al minuto 78. Preciado, además, sufrió una dura falta de un rival. Esta asistencia representa la segunda de Preciado en la temporada, tras haber contribuido con dos pases de gol en la ronda anterior ante Aktobe.

Ausencia de John Mercado

El otro ecuatoriano del plantel, John Mercado, no participó en el encuentro debido a que no está inscrito para esta fase de la Conference League. Mercado, reciente incorporación de Sparta Praga, viajó con el equipo, pero su participación está limitada hasta que sea registrado para las próximas rondas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por AC Sparta Praha (@acsparta_cz)

La UEFA Conference League

La UEFA Conference League 2025/2026, en su quinta edición, es la tercera competición en importancia de clubes europeos, otorgando al campeón un cupo para la Europa League 2026/2027. Sparta Praga, que finalizó cuarto en la Czech First League 2024/2025, clasificó a esta competición tras empatar 1-1 con Sigma Olomouc en la última jornada de su liga doméstica. En la segunda ronda clasificatoria, los checos superaron a Aktobe de Kazajistán con un global de 5-2, donde Preciado también destacó con dos asistencias en el partido de vuelta (4-0).

Camino en la competición

Con esta victoria, Sparta Praga avanza a la cuarta ronda clasificatoria de la Conference League, programada para los días 21 y 28 de agosto de 2025. El equipo dirigido por Brian Priske enfrentará al ganador de otra llave clasificatoria, aún por definirse. Los checos, que han participado en la Champions League y Europa League en temporadas recientes, buscan consolidarse en esta competición tras no alcanzar el top 3 en su liga local.

Desempeño de Preciado

Ángelo Preciado, quien llegó a Sparta Praga en septiembre de 2023 desde Genk por una transferencia de 2,9 millones de dólares, ha disputado 42 partidos con el club, marcando 1 gol y registrando 5 asistencias hasta la fecha. En la actual temporada, el ecuatoriano suma 2 asistencias en la Conference League y ha jugado 26 minutos en la Czech First League, donde Sparta empató 1-1 con FK Jablonec el 19 de julio.

Próximos retos

Sparta Praga regresará a la acción en la Czech First League el 17 de agosto ante Slovan Liberec, donde Preciado podría tener más minutos. En la Conference League, el equipo checo buscará mantener su solidez como local, donde ha ganado 8 de sus últimos 10 partidos en competiciones europeas. La presencia de Preciado será clave para las aspiraciones del club en el torneo continental.