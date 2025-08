¡Sorpresa en Montreal! Victoria Mboko vence a Coco Gauff en el Master 1000

Victoria Mboko takes down Coco Gauff in straight sets in front of a home crowd. Unreal scenes in Montreal.

Victoria Mboko défait Coco Gauff en deux manches à domicile.

Un moment d’exception à Montréal.#NBO25 #OBN25 pic.twitter.com/cH2ktlL7vK

— Omnium Banque Nationale (@OBNmontreal) August 3, 2025