¿Son malos los aceites vegetales como canola y girasol para la dieta keto? Lo que dice la ciencia

En la comunidad keto, los aceites vegetales como el de canola y girasol suelen ser señalados como perjudiciales. Esto debido a su alto contenido de omega-6 y su procesamiento industrial. Pero, ¿qué tan cierto es esto? Según investigaciones, los efectos de estos aceites en la dieta cetogénica, desmentimos mitos y ofrecemos opciones más alineadas con este estilo de vida.

¿Por qué la dieta keto rechaza estos aceites?

La dieta keto prioriza grasas saludables para mantener la cetosis, un estado metabólico donde el cuerpo quema grasa como fuente de energía. Aceites como el de canola y girasol, aunque económicos y versátiles, son ricos en ácidos grasos omega-6. Según un estudio publicado en The American Journal of Clinical Nutrition (2018), un exceso de omega-6 frente a omega-3 puede promover inflamación crónica, un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares. La proporción ideal omega-6:omega-3 es de 4:1 o menor, pero estos aceites suelen tener ratios de 20:1 o más, según datos de la Universidad de Maryland (2020).

Además, muchos aceites vegetales comerciales son altamente refinados, lo que implica procesos con calor y solventes que pueden generar compuestos oxidativos. Un análisis de la Universidad de São Paulo (2022) encontró que los aceites refinados de canola y girasol pierden antioxidantes naturales durante el procesamiento, lo que podría afectar negativamente la salud a largo plazo.