¡Solo dos centavos! Así es el nuevo subsidio a la gasolina en Ecuador

Las gasolinas Extra y Ecopaís, las más usadas por vehículos livianos en Ecuador, experimentan el subsidio más bajo desde que se implementó el sistema de bandas.

Este subsidio es de $0,025 entre el 12 de agosto y el 11 de septiembre, según datos de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador (Camddepe). El alza del precio, del 12%, se debe a un ajuste gubernamental en la fórmula de cálculo del precio, que entró en vigencia con el Decreto Ejecutivo 83.

Como resultado, el precio de estas gasolinas es de $2,751 por galón. Este ajuste impacta directamente en el consumidor, que ahora paga más por el combustible, mientras que el Estado reduce su gasto en subsidios.

Nuevo precio y el impacto del ajuste

El precio actual de las gasolinas, de $2,751, muestra un alza del 12% con respecto al valor que tenían antes del sistema de bandas, que era de $2,46 por galón. El sistema de bandas, vigente desde julio de 2024, varía el precio del combustible cada mes. La fórmula técnica depende del precio internacional del petróleo y otros componentes del mercado.

Este mecanismo establece topes máximos y mínimos para controlar las fluctuaciones. Las gasolinas pueden subir hasta un 5% y bajar hasta un 10% mensualmente, sin importar las variaciones del crudo. Desde la aplicación del sistema, el monto del subsidio por galón ha disminuido constantemente. Antes de la implementación, el Estado gastaba en promedio $0,69 por galón en subsidios. Para este mes, el Estado destinará apenas $0,02 por galón en promedio.

¿Qué explica el bajo subsidio de este mes?

El Decreto Ejecutivo 83, en vigencia desde el 11 de agosto, explica los cambios en el cálculo de la fórmula. Ahora, el cálculo incluye un nuevo componente, el ‘costo de capital’, a favor de Petroecuador. Este componente se cobra a los consumidores a través del precio de venta al público.

Ivo Rosero, presidente de la Camddepe, explicó que el consumidor final pagará precios más altos. Por otro lado, el Estado destinará menos dinero a subsidiar. El costo de capital es un gasto en el que incurre Petroecuador al importar naftas para las gasolinas consumidas en Ecuador. Alrededor del 70% de la nafta es importada. La empresa estatal paga en plazos a las empresas internacionales, que cobran un recargo por la espera. A este recargo se le conoce como costo de capital.

Detalle del costo de capital

El decreto ejecutivo fija una tasa del 10,78% como costo de capital promedio. Ahora esta tasa se incluye en la fórmula de cálculo del precio mensual de las gasolinas. Rosero considera que la nueva fórmula se aplica desde el 12 de agosto de 2025.

“Tomando en cuenta los precios del WTI, el precio de las gasolinas debió subir unos cuatro centavos con la fórmula anterior, pero está subiendo 12 centavos”, añadió el experto. Este nuevo componente en la fórmula eleva el precio final para el consumidor. Al mismo tiempo, reduce significativamente la cantidad que el Estado destina para el subsidio.