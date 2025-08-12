COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Ecuador
Gobierno

Solo dos neonatos murieron por bacteria KPC en el Hospital Universitario de Guayaquil, confirma Gobierno de Ecuador

La vocera gubernamental, Carolina Jaramillo, insistió en que la cifra de 18 neonatos fallecidos, difundida en redes sociales, es completamente falsa.
Solo dos neonatos murieron por bacteria KPC en el Hospital Universitario de Guayaquil
La vocera gubernamental también aprovechó para desmentir la supuesta escasez de cánulas en aquella casa de salud. Foto: Presidencia de Ecuador.
Solo dos neonatos murieron por bacteria KPC en el Hospital Universitario de Guayaquil
La vocera gubernamental también aprovechó para desmentir la supuesta escasez de cánulas en aquella casa de salud. Foto: Presidencia de Ecuador.

La portavoz del Gobierno de Ecuador, Carolina Jaramillo, salió al frente para abordar la delicada situación en el Hospital Universitario de Guayaquil, un tema que ha captado la atención nacional. La vocera desmintió categóricamente la declaración de emergencia sanitaria que se especulaba; además, ratificó que solo dos neonatos fallecieron por una aparente bacteria KPC.

Jaramillo hizo hincapié en la necesidad de diferenciar las cifras. Confirmó que, si bien 18 neonatos estaban en la Unidad de Cuidados Intensivos, esto no significa que hayan fallecido todos por la bacteria. De hecho, la portavoz del Gobierno negó cualquier pico de fallecimientos en esa casa de salud.

“La cifra de 18 neonatos es importante diferenciar, 18 son los que estaban en la UCI, no son 18 los que han fallecido debido a esta bacteria. Si bien esta cifra se difunde en redes sociales y es utilizada como que habrían fallecido, quiero desmentirlo”, afirmó.

Accionar del Gobierno de Ecuador para esclarecer los hechos

Adicionalmente, Carolina Jaramillo subrayó que el Gobierno de Ecuador puso a disposición todos los recursos necesarios para realizar una investigación exhaustiva y esclarecer los hechos por completo.

De igual modo, Jaramillo mencionó que las autoridades tomaron acciones inmediatas. Por ejemplo, separaron a las autoridades del Hospital Universitario de Guayaquil y de la dirección provincial de salud de Guayas. Con esta respuesta, el Gobierno de Ecuador busca mostrar un compromiso real por encontrar a los responsables y evitar futuras tragedias.

La vocera gubernamental también aprovechó para desmentir la supuesta escasez de cánulas en aquella casa de salud. Aclaró que, si bien se está levantando un proceso para abastecerse de más unidades, el hospital actualmente no enfrenta un desabastecimiento.

Caso Hospital Universitario de Guayaquil

Cabe señalar que el ministro de Salud de Ecuador, Jimmy Martin, solicitó la renuncia del gerente del Hospital Universitario de GuayaquilHugo Hernández, tras la denuncia de la muerte de varios recién nacidos en esa casa de salud.

Además, anunció la apertura de una investigación a cargo de un equipo especializado para esclarecer los hechos. Esta decisión surgió el sábado 9 de agosto del 2025, luego de que medios de comunicación revelaran la posible muerte de 18 neonatos por la falta de insumos médicos.

Según las denuncias, la escasez de suministros médicos habría derivado en la supuesta reutilización de cánulas nasales para facilitar la respiración de los bebés. Este acto pudo haber provocado un brote de la bacteria Klebsiella pneumoniae en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN). La gravedad del caso llevó a una respuesta inmediata de las autoridades del sector salud, poniendo en el centro la seguridad y salud de los recién nacidos.

