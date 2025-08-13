Solanda Goyes supera juicio político y seguirá en el Consejo de la Judicatura

La vocal del Consejo de la Judicatura (CJ), Solanda Goyes, se salvó de la censura y destitución tras un juicio político desarrollado este martes 12 de agosto en el Pleno de la Asamblea Nacional. La moción presentada por el oficialista Fernando Jaramillo (ADN) obtuvo 75 votos afirmativos, 4 en contra y 64 abstenciones, lejos de los 101 necesarios para alcanzar la mayoría calificada.

Este proceso es el primero de esta naturaleza en el actual periodo legislativo. La acusación sostenía que Goyes incumplió sus funciones al ausentarse sin justificación de una sesión clave del CJ. En esta los vocales debían aprobar el Reglamento para la creación de judicaturas y jueces especializados en materia constitucional. Según Jaramillo, esta ausencia y el retraso en la votación facilitaron el abuso de acciones de protección que beneficiaron a procesados vinculados a casos de delincuencia organizada.

Las acusaciones contra Solanda Goyes

Durante su intervención, el legislador oficialista afirmó que la vocal Goyes abandonó de forma “deliberada e irresponsable” la sesión 033-2025. Afirma que incumplió el mandato derivado de la consulta popular del 21 de abril de 2024. “Si fuera un juicio común, estaría sentenciada por la calidad de las pruebas”, dijo, apelando a que el correísmo respaldara la censura.

En su defensa, Goyes calificó el proceso como “absurdo” y rechazó haber incumplido funciones. Explicó que su ausencia respondió a la necesidad de incorporar observaciones técnicas al reglamento en debate y que, desde enero, planteó formalmente la urgencia de aprobar dicho instrumento. “Han pasado 485 días desde la consulta popular y todavía no tenemos unidades de garantías constitucionales, no por esta vocal, sino por la inoperancia de quien administra el CJ”, cuestionó.

La funcionaria defendió su gestión destacando medidas de control disciplinario y depuración institucional. Aseguró que, en su año de funciones, se han destituido más de 180 funcionarios, entre ellos jueces. También reiteró su compromiso con la evaluación de magistrados en todo el país. Además, advirtió sobre la crisis de infraestructura que atraviesa el sistema judicial.

Debate en el pleno

El debate en el Pleno resultó escaso. La única legisladora que intervino fue Janeth Bustos de Revolución Ciudadana (RC). Bustos consideró que la actuación de Goyes no ameritaba una sanción de este tipo y que el control político debía enfocarse en temas de mayor trascendencia.

Tras más de siete horas de sesión, la votación confirmó que la moción de censura contra Goyes no prosperaba. La legisladora Victoria Desintonio (RC) solicitó la reconsideración del resultado, pero esta resultó negada, dejando en firme la absolución.

Viviana Veloz, coordinadora de la bancada de la Revolución Ciudadana, aseguró que el interpelante no probó el incumplimiento de funciones y calificó el juicio como un intento de “sepultar la independencia judicial”. Con este desenlace, Solanda Goyes continuará en el Consejo de la Judicatura. El oficialismo enfrenta así su primer revés en un juicio político durante esta legislatura.