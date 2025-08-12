Solanda Goyes ejerce su defensa en juicio político por supuesto incumplimiento de funciones

El Pleno de la Asamblea Nacional se reunió este 12 de agosto de 2025 en Quito para procesar el primer juicio político del actual periodo legislativo, interpelando a la vocal del Consejo de la Judicatura (CJ), Solanda Goyes.

La acusación, formulada por el legislador de ADN Fernando Jaramillo, se centra en un supuesto incumplimiento de funciones. Este proceso, que podría culminar con la censura y destitución de la funcionaria, requiere 101 votos para su aprobación y se enmarca en un contexto de tensiones políticas.

El legislador Fernando Jaramillo, interpelante en este juicio político, expuso sus argumentos durante dos horas. Jaramillo acusó a la vocal Solanda Goyes de un supuesto “boicot institucional” y una “obstrucción de un mandato popular”.

Según su argumentación, Goyes no habría dado quórum en las sesiones del CJ para aprobar el reglamento de selección de jueces constitucionales, un hecho que, a su criterio, constituye un incumplimiento de funciones.

La funcionaria, por su parte, ingresó minutos antes del inicio de la sesión. Había declarado que “con gusto” acudiría a la Asamblea Nacional para ejercer su derecho a la defensa. Goyes dispondrá de tres horas para responder a las acusaciones y refutar los argumentos de Jaramillo. La defensa de la vocal del Consejo de la Judicatura es un punto para entender el desarrollo de este proceso.

El camino hacia la votación

La sesión, que comenzó con la lectura del informe de la mesa de Fiscalización, está prevista para extenderse hasta altas horas de la noche. Los seis asambleístas de ADN y sus aliados de Pachakutik aprobaron previamente el informe. La Asamblea deberá decidir si los argumentos presentados por ambas partes son suficientes para la censura y destitución de la vocal Solanda Goyes.

Para que la moción de censura y destitución de Goyes sea aprobada, se necesitan al menos 101 votos. Esto implica que las bancadas de ADN y sus aliados deberían votar en conjunto, y contar con el apoyo de algunos integrantes de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC).

El correísmo se abstuvo de apoyar la continuación del juicio político en la Comisión de Fiscalización, lo que indica que la votación final podría ser ajustada y el resultado, impredecible.

Contexto político del juicio

El desarrollo de este juicio político contra la vocal del Consejo de la Judicatura, Solanda Goyes, se enmarca en un contexto de notable tensión política. La sesión se produce horas después de una marcha convocada por el presidente Daniel Noboa. A esta manifestación, que protestaba contra la Corte Constitucional (CC), acudieron varios asambleístas de ADN.

Analistas han señalado la cercanía entre la marcha y el inicio del proceso legislativo contra Goyes como parte de una estrategia para que el oficialismo consolide su influencia política. La votación de este juicio político no solo definirá el futuro de Goyes, sino que también podría marcar la pauta para futuras alianzas legislativas.