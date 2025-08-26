Sol o lluvias: El pronóstico del clima para Ecuador este 26 de agosto

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) publicó el pronóstico del clima para el martes 26 de agosto de 2025 en Ecuador, especificando temperaturas, sensación térmica, radiación UV y probabilidad de precipitaciones para Portoviejo, Manta, Guayaquil, Santo Domingo de los Tsáchilas, Quito y Cuenca.

Portoviejo: Clima cálido y parcialmente nublado

En Portoviejo, capital de Manabí, el INAMHI prevé un clima parcialmente nublado con una temperatura máxima de 28 °C durante el día y una mínima de 21 °C por la noche. La humedad se mantendrá en niveles moderados, influenciada por su ubicación en la región costera, lo que genera una sensación térmica cercana a los 30 °C.

En Manta, el pronóstico indica una temperatura máxima de 27 °C durante el día, con una humedad del 77%, generando una sensación térmica de 29 °C. Por la noche, la temperatura descenderá a 21 °C, manteniendo condiciones frescas.

La radiación ultravioleta en ambas ciudades (UV) alcanzará un nivel muy alto, por lo que se recomienda evitar la exposición solar prolongada entre las 10:00 y las 15:00. La probabilidad de lluvia es baja, con un 10% de precipitaciones, lo que sugiere un día mayormente seco, ideal para actividades al aire libre con las debidas precauciones solares.

Guayaquil y Santo Domingo: Calor y posibles lluvias moderadas

En Guayaquil, el INAMHI reporta una temperatura máxima de 28 °C y una mínima de 21 °C, con una humedad del 82% que elevará la sensación térmica a 32 °C. La radiación UV se mantendrá en un nivel alto, recomendándose el uso de protector solar y ropa adecuada durante el día.

La probabilidad de lluvia es del 30%, con posibles precipitaciones moderadas en la tarde. Por su parte, Santo Domingo de los Tsáchilas tendrá una temperatura máxima de 27 °C y una mínima de 22 °C, con una sensación térmica de 29 °C debido a una humedad del 85%. La radiación UV estará en un nivel alto. La probabilidad de lluvia es del 40%, con precipitaciones moderadas previstas para la tarde.

Clima en la sierra ecuatoriana

En Quito, la temperatura máxima será de 18 °C y la mínima de 11 °C, con una sensación térmica de 17 °C. La radiación UV alcanzará un nivel extremadamente alto, requiriendo protección solar rigurosa durante el día.La probabilidad de lluvia es del 50%, con chubascos aislados en la tarde.

Mientras que Cuenca, registrará una temperatura máxima de 19 °C y una mínima de 10 °C, con una sensación térmica de 18 °C. La radiación UV será muy alta, recomendándose evitar la exposición solar entre las 10:00 y las 15:00. La probabilidad de lluvia es del 45%, con lloviznas previstas al final del día.

El INAMHI destaca que el martes 26 de agosto de 2025 estará marcado por índices de radiación UV entre moderado y muy alto en Ecuador, con especial énfasis en la sierra. Las condiciones climáticas varían por región, con la costa mostrando mayor humedad y la sierra temperaturas más frescas