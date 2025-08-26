COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Ecuador
Sol o lluvias: El pronóstico del clima para Ecuador este 26 de agosto

El INAMHI detalla el clima para el martes 26 de agosto de 2025 en Ecuador, con temperaturas, radiación UV y probabilidad de lluvia en seis ciudades.
El pronóstico indica baja probabilidad de lluvias en varias ciudades del país. (Imagen generada por IA)
Kathya Mero

Redacción ED.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) publicó el pronóstico del clima para el martes 26 de agosto de 2025 en Ecuador, especificando temperaturas, sensación térmica, radiación UV y probabilidad de precipitaciones para Portoviejo, Manta, Guayaquil, Santo Domingo de los Tsáchilas, Quito y Cuenca.

Portoviejo: Clima cálido y parcialmente nublado

En Portoviejo, capital de Manabí, el INAMHI prevé un clima parcialmente nublado con una temperatura máxima de 28 °C durante el día y una mínima de 21 °C por la noche. La humedad se mantendrá en niveles moderados, influenciada por su ubicación en la región costera, lo que genera una sensación térmica cercana a los 30 °C.

En Manta, el pronóstico indica una temperatura máxima de 27 °C durante el día, con una humedad del 77%, generando una sensación térmica de 29 °C. Por la noche, la temperatura descenderá a 21 °C, manteniendo condiciones frescas. 

La radiación ultravioleta en ambas ciudades (UV) alcanzará un nivel muy alto, por lo que se recomienda evitar la exposición solar prolongada entre las 10:00 y las 15:00. La probabilidad de lluvia es baja, con un 10% de precipitaciones, lo que sugiere un día mayormente seco, ideal para actividades al aire libre con las debidas precauciones solares.

Guayaquil y Santo Domingo: Calor y posibles lluvias moderadas

En Guayaquil, el INAMHI reporta una temperatura máxima de 28 °C y una mínima de 21 °C, con una humedad del 82% que elevará la sensación térmica a 32 °C. La radiación UV se mantendrá en un nivel alto, recomendándose el uso de protector solar y ropa adecuada durante el día.

La probabilidad de lluvia es del 30%, con posibles precipitaciones moderadas en la tarde. Por su parte, Santo Domingo de los Tsáchilas tendrá una temperatura máxima de 27 °C y una mínima de 22 °C, con una sensación térmica de 29 °C debido a una humedad del 85%. La radiación UV estará en un nivel alto.  La probabilidad de lluvia es del 40%, con precipitaciones moderadas previstas para la tarde. 

Clima en la sierra ecuatoriana 

En Quito,  la temperatura máxima será de 18 °C y la mínima de 11 °C, con una sensación térmica de 17 °C. La radiación UV alcanzará un nivel extremadamente alto, requiriendo protección solar rigurosa durante el día.La probabilidad de lluvia es del 50%, con chubascos aislados en la tarde. 

Mientras que Cuenca, registrará una temperatura máxima de 19 °C y una mínima de 10 °C, con una sensación térmica de 18 °C. La radiación UV será muy alta, recomendándose evitar la exposición solar entre las 10:00 y las 15:00. La probabilidad de lluvia es del 45%, con lloviznas previstas al final del día. 

El INAMHI destaca que el martes 26 de agosto de 2025 estará marcado por índices de radiación UV entre moderado y muy alto en Ecuador, con especial énfasis en la sierra. Las condiciones climáticas varían por región, con la costa mostrando mayor humedad y la sierra temperaturas más frescas

