Sofía Carson: de Disney a Netflix, el ascenso de una estrella latina global

La carrera de Sofía Carson representa mucho más que éxito en taquilla: es la historia de una artista que ha sabido combinar pasión, disciplina y una mirada crítica para abrir espacio a la representación latina en la industria audiovisual. Nacida en Estados Unidos, pero con profundas raíces colombianas, Carson empezó a brillar en Disney Channel y hoy es un rostro imprescindible de Netflix.

Desde los inicios, Carson tomó una decisión firme: no aceptar papeles que reprodujeran clichés o que redujeran a las mujeres hispanas a estereotipos. “Nunca me vendería solo por fama”, llegó a afirmar. Fue así como construyó una carrera que conecta con el público por autenticidad y no por fórmulas fáciles.

Su gran salto llegó con Descendientes, la saga musical de Disney Channel que le permitió interpretar a Evie, la hija de la Reina Malvada. Este papel no solo la lanzó a la popularidad mundial, sino que también marcó el comienzo de un camino donde talento e integridad irían siempre de la mano.

Reinventarse en Netflix: récords de audiencia y nuevos retos

Tras cerrar el ciclo de Descendientes en 2019, Carson encontró en Netflix el escenario perfecto para dar un paso más. Su debut llegó en 2020 con Siente el ritmo, comedia dramática que abrió la puerta a proyectos aún más ambiciosos.

El gran punto de inflexión fue en 2022, cuando protagonizó Corazones malheridos. En esa cinta interpretó a Cassie, una joven que se casa con un soldado para acceder a un seguro médico. Carson no solo actuó, también compuso parte de la banda sonora y asumió el rol de productora ejecutiva. El resultado: primer lugar en 82 países y la banda sonora más reproducida de Netflix en Spotify.

Su carrera continuó con Equipaje de mano, thriller navideño junto a Taron Egerton que se convirtió en la segunda película en inglés más vista en la historia de la plataforma. En marzo de 2025 volvió a liderar la audiencia con The Life List, reafirmando su conexión con espectadores de distintas edades y regiones.

Próximo estreno de Carson: “Mi año en Oxford”

El 1 de agosto de 2025 se estrena Mi año en Oxford, película que Carson protagoniza y produce. En esta historia interpreta a Anna De La Vega, una joven de Queens que viaja a Inglaterra para estudiar poesía victoriana y se enfrenta a prejuicios por su origen latino. Para Carson, ese momento del guion tiene un significado profundo, pues refleja las barreras que ella misma encontró en la industria.

La cinta promete combinar romance, identidad y choque cultural, apelando a la sensibilidad del público femenino y sumando un nuevo éxito potencial a su trayectoria.

Fama, control creativo y mirada hacia el futuro

Más allá de actuar, Carson también supervisa los resultados de sus películas en plataformas, analiza datos de audiencia y toma decisiones desde la producción. Sin embargo, mantiene una línea clara: nunca exponer su vida privada. “Lo hice una prioridad desde el inicio”, explica.

Con proyectos futuros como Last Night at the Lobster, Carson quiere seguir explorando registros dramáticos y complejos. Su objetivo no es solo entretener, sino contar historias que den luz y esperanza.

Convertida en un fenómeno global, Sofía Carson representa hoy un triunfo del talento, la autenticidad y la representación latina en el cine contemporáneo.