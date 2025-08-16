Sofía Caiche envía apoyo emocional a Emma Guerrero en medio de su difícil embarazo y proceso de divorcio.

La actriz y creadora de contenido Emma Guerrero atraviesa un momento delicado en su vida personal. Conocida por su papel como ‘Lola’ en la serie ‘Los García’, enfrenta un embarazo complicado, situación que se ha visto golpeada tras su reciente separación de Fernando Zúñiga, padre de su hija y del bebé que espera.

En medio de este difícil contexto, la actriz guayaquileña Sofía Caiche expresó su apoyo incondicional a Emma durante una entrevista en el programa ‘Los Hackers del Espectáculo’, de Ecuavisa.

Apoyo de Caiche

Caiche manifestó sin reservas su respaldo a Emma Guerrero y a todas las mujeres que viven embarazos en condiciones complejas.

“Un embarazo es un mar de emociones, es difícil, y una mujer embarazada es cuando más debe recibir amor y compañía”, señaló la artista.

Por otro lado, aconsejó a Emma Guerrero alejarse conscientemente de cualquier fuente de estrés, ya sean situaciones o personas.

Recalcó que enfocarse en vivir esta etapa de la mejor manera posible es vital para asegurar la salud física y emocional tanto de ella como del bebé en camino.

Sobre el ex de Emma Guerrero

Pero eso no es todo. En otro momento de la entrevista, Sofía Caiche no dudó en referirse a la actitud de Fernando Zúñiga, expareja de Emma.

El joven fue visto disfrutando y bailando mientras la actriz lidia con el estrés derivado de su embarazo complicado. De momento, el joven no se ha pronunciado al respecto.

Sobre este punto, Caiche indicó que confía en que el apoyo familiar cercano ayude a Emma Guerrero a superar estos momentos sensibles con fortaleza y esperanza.

Asimismo, subrayó la importancia de que las futuras madres no atraviesen solas etapas cruciales como el embarazo.

Destacó que, a pesar de las dificultades, la llegada de un bebé aporta un propósito renovado y muchas bendiciones para la familia.