Socavón en calle 206 genera preocupación en vecinos y ya hay afectaciones en el comercio y movilidad

El socavón en la intersección de la calle 206 y avenida 296, en el barrio Porvenir 1, ha generado un impacto negativo en la economía local.

José Antonio Macías, comerciante de ropa, explicó que un vendedor de frutas y otro de encebollados cerraron sus negocios. Esto debido a la disminución de clientes, afectada por el deterioro de la vía. “El ritmo de vida cambió. Yo sigo porque mi mercadería no se daña, pero otros no pudieron resistir”, lamentó Macías. La situación ha reducido el flujo de peatones y vehículos, afectando la actividad comercial en esta zona cercana al río Burro. La vía en mención conecta con el barrio Jocay.

Alteraciones en el transporte

La línea 15 de buses, que conecta los sectores de 20 de Mayo y San Juan, cambió su ruta para evitar el socavón, complicando el acceso al transporte público para los residentes. Según Arturo Mero, otro vecino, este desvío ha generado retrasos y dificultades para quienes dependen de esta línea para movilizarse. “La línea 15 es clave para nosotros, pero ahora hay que caminar más o buscar otras rutas”, señaló Mero. La falta de una solución inmediata ha incrementado la frustración entre los habitantes, quienes reportan que el problema lleva un mes sin atención.

Molestias por polvo y trabajos en el río Burro

El polvo generado por los trabajos de limpieza en el cauce del río Burro, realizados por la Empresa Pública Aguas Manta como preparación para la temporada invernal, agrava las molestias. Macías indicó que debe regar agua constantemente para mitigar el polvo que levantan los vehículos al girar en la zona. “Es un problema adicional. El polvo entra a las casas y afecta a todos”, afirmó. Estos trabajos, aunque necesarios para prevenir inundaciones, han expuesto aún más el socavón, aumentando el riesgo para transeúntes y vehículos.

Respuesta del municipio ante el socavón

La Empresa Pública Aguas Manta informó que técnicos evaluaron el socavón, identificando que la loza del puente en el sector cumplió su vida útil, causando el colapso del asfalto. Desde el 2 de julio de 2025, la zona fue cerrada al tránsito vehicular y peatonal.

Eliana Zambrano, directora de Obras Públicas del Municipio de Manta, señaló que se realizará un estudio para determinar los recursos necesarios y construir una nueva infraestructura, pero este proceso se incluirá en la planificación anual de obras públicas, sin una fecha exacta de ejecución. “Es un proceso que requiere planificación”, explicó .

Los vecinos de Porvenir 1 exigen una intervención urgente para reparar el socavón y restablecer la normalidad. Sugey Pilligua, residente, expresó preocupación por la estabilidad del ducto cajón, que canaliza aguas y podría generar daños mayores si no se atiende. “Es un riesgo para todos. Necesitamos que el municipio actúe rápido”, afirmó. Los habitantes también piden mayor coordinación en las obras para minimizar el impacto en su rutina diaria y evitar que el polvo y los desvíos sigan afectando la calidad de vida.