Sismo de magnitud 4,4 se registra en las costas de Esmeraldas sin generar alerta de tsunami

Un temblor de 4,4 de magnitud en la escala de Richter se registró la tarde del lunes 25 de agosto de 2025, cerca de las costas de Ecuador, a 85 kilómetros de Esmeraldas. El Instituto Geofísico (IG) del Ecuador reportó el evento sísmico a las 13:10, con una profundidad de tres kilómetros.

En las costas de Esmeraldas

El movimiento no presenta condiciones para generar un tsunami, según la información oficial del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar). Este sismo ocurre apenas un día después de otro movimiento telúrico en la misma zona costera del país, lo que ha llamado la atención de las autoridades y la población.

El informe del Geofísico localiza el epicentro del temblor frente a las costas de Esmeraldas. La profundidad superficial del sismo, a tan solo tres kilómetros, fue un factor clave en su percepción en la zona.

La magnitud de 4,4 es considerada leve a moderada y, por sus características, no se esperaban daños significativos. Las autoridades monitorean la actividad sísmica en la región para cualquier eventualidad, asegurando la seguridad de la ciudadanía.

Reacciones y reportes oficiales del sismo

El Inocar se pronunció rápidamente tras el sismo. La entidad confirmó que el movimiento telúrico no reúne las condiciones para generar un tsunami en la costa ecuatoriana. Este tipo de anuncios son vitales para evitar la desinformación y el pánico entre la población costera.

La coordinación entre el Instituto Geofísico y el Inocar es esencial para brindar información oportuna y verificada a la comunidad. Las autoridades han llamado a la calma y a seguir las indicaciones de los organismos de respuesta en caso de ser necesario. La difusión de datos precisos es una prioridad.

La población de Esmeraldas y sus alrededores ha manifestado haber sentido el temblor. Por el momento, no se han reportado heridos ni daños materiales de consideración. El sismo de 4,4 es parte de la actividad sísmica regular de Ecuador, un país ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico.

La prevención y la educación son herramientas importantes para convivir con estos fenómenos naturales. Las autoridades reiteran la importancia de tener un plan familiar de emergencia.

Contexto de la actividad sísmica reciente

Este sismo del lunes se suma a otros dos eventos importantes ocurridos el día anterior. El domingo 24 de agosto, el Geofísico reportó un temblor de 3,8 grados que sacudió el cantón Milagro, en Guayas. Este sismo se sintió en ciudades cercanas como Guayaquil y Durán.

El mismo domingo, se registró otro sismo con epicentro en Alausí, en la provincia de Chimborazo. Este último ocurrió a las 05:50 con una magnitud de 4,5 grados.

La recurrencia de estos eventos sísmicos en distintos puntos del país demuestra la constante actividad geológica de la región. El monitoreo permanente del Instituto Geofísico es fundamental para comprender estos fenómenos y alertar a la población.

El país se mantiene en alerta constante ante los movimientos telúricos que se presentan en sus distintas regiones, especialmente en la costa.