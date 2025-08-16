¿Sintió el sismo durante la madrugada? Instituto geofísico informó sobre un temblor en Pichincha

Un sismo de magnitud 4.8 en la escala de Richter despertó a los habitantes de la provincia de Pichincha este sábado 16 de agosto de 2025. El sismo ocurrió a las 05:46, con su epicentro localizado a 21.8 kilómetros de Machachi, a una profundidad de 6 kilómetros, informó el Instituto Geofísico del Ecuador. El evento generó reportes de percepción en varias ciudades, incluyendo Quito, Latacunga, Ambato y los valles circundantes.

Ciudadanos describieron el movimiento como fuerte y prolongado. En algunos sectores, las alarmas de vehículos se activaron durante el evento. El Instituto Geofísico difundió los detalles a través de un comunicado en la red social X, bajo el código igepn2025pzoo. La publicación precisó las coordenadas del epicentro: latitud 0.602° sur y longitud 78.398° oeste. Además, invitó a la población a reportar su experiencia en el sitio web oficial del organismo.

Actividad sísmica recurrente en la región

Ecuador se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona conocida por su alta actividad sísmica debido a las placas tectónicas en subducción. En los últimos días, el país registró otros movimientos telúricos. El 14 de agosto, un sismo de magnitud 3.5 ocurrió cerca de Santo Domingo. Dos días antes, el 12 de agosto, otro de magnitud 3.3 tuvo su epicentro en Puembo. Estos eventos reflejan la constante actividad geológica en la región.

El sismo de este sábado no reportó daños estructurales ni víctimas, según las primeras evaluaciones. Sin embargo, las autoridades mantienen un monitoreo continuo. El Instituto Geofísico cuenta con una red de sismógrafos que detecta y registra movimientos en tiempo real, lo que permite alertar a la población de manera inmediata.

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/x1Fl3xTEn1 pic.twitter.com/i1Hw90wz2w — Instituto Geofísico (@IGecuador) August 16, 2025

Recomendaciones para enfrentar sismos

Las autoridades ecuatorianas insisten en la importancia de la prevención. Los expertos recomiendan elaborar un plan familiar de emergencia. Este debe incluir un kit de supervivencia con agua, alimentos no perecederos y medicinas esenciales. Durante un sismo, es crucial mantener la calma y buscar refugio bajo una mesa resistente o en un rincón seguro de la vivienda.

Tras el movimiento, se debe evacuar con precaución, evitando ascensores y verificando posibles daños en las estructuras. Las comunicaciones oficiales, como las emitidas por el Instituto Geofísico o la Secretaría de Gestión de Riesgos, son la única fuente confiable para evitar rumores y desinformación. Las autoridades también piden a la ciudadanía revisar instalaciones de gas y electricidad tras un sismo para prevenir accidentes.

Ecuador es parte del Cinturón de Fuego

La ubicación de Ecuador en una zona de alta actividad tectónica hace que los sismos sean frecuentes. El Cinturón de Fuego del Pacífico abarca varias regiones del planeta donde se concentran el 80% de los temblores mundiales. En este contexto, la preparación ciudadana es clave. Las autoridades promueven simulacros regulares y campañas educativas para fomentar una cultura de prevención sísmica.

El sismo de este sábado, aunque no dejó daños significativos, recordó a los habitantes la necesidad de estar preparados. Los reportes ciudadanos en Quito y otras ciudades cercanas destacaron la intensidad del movimiento, lo que refuerza la importancia de seguir las recomendaciones oficiales. El Instituto Geofísico continuará monitoreando la actividad sísmica y publicando actualizaciones en tiempo real.