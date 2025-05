«Sin expectativas, todo fluyó»: Renata Notni habla de su romance con Diego Boneta

Renata Notni, la estrella de El Dragón, abrió su corazón en una entrevista con ¡HOLA! México, compartiendo detalles inéditos sobre su relación con Diego Boneta, el galán de Luis Miguel: La Serie. Desde su encuentro en 2020 hasta sus planes futuros, Renata reveló cómo el amor sin expectativas los llevó a celebrar cuatro años de una relación sólida y apasionada en Ciudad de México.

Renata Notni (@rennotni), de 30 años, y Diego Boneta, de 34, son una de las parejas más queridas del espectáculo mexicano. En una entrevista con ¡HOLA! México, Renata habló por primera vez con tanta franqueza: “Empezó sin expectativas. No buscábamos nada serio, y eso hizo que todo fluyera naturalmente”. La pareja se conoció a finales de 2020 a través de amigos en común, y aunque los rumores comenzaron en enero de 2021, no fue hasta abril de ese año que confirmaron su romance con una foto en la revista Quién.

Desde entonces, han compartido momentos mágicos, como su viaje a Capadocia, Turquía, en septiembre de 2021, donde posaron en un festival de globos aerostáticos, o su escapada romántica a Disneyland para el cumpleaños de Renata en 2022. “Nos disfrutamos el presente,” dijo Notni, destacando cómo priorizan la comunicación y los pequeños momentos juntos a pesar de sus agendas.

Superando rumores y desafíos

La pareja no ha estado exenta de especulaciones. En octubre de 2024, un video en el concierto de Alejandro Fernández en la Plaza México desató rumores de crisis tras una supuesta discusión. Renata aclaró con humor: “Ese día no estábamos peleando, aunque mi cara parecía decir lo contrario. Reí al ver el video”. Diego complementó: “Todas las parejas discuten, es normal”. Ambos enfatizaron que su relación se basa en la comunicación y el respeto mutuo, desmintiendo cualquier ruptura.

Con más de 3.5 millones de seguidores en Instagram, Renata y Diego han compartido destellos de su amor, como sus recientes vacaciones en Brasil en 2024, donde posaron con su perrita Akila.

Renata y Diego combinan su relación con los compromisos profesionales

Renata y Diego no solo comparten amor, sino una pasión por la actuación. Notni, nacida en Cuernavaca en 1995, brilló en telenovelas como Código Postal y La Venganza de las Juanas, mientras Boneta, nacido en Laguna Beach con raíces mexicanas, conquistó al mundo con Luis Miguel: La Serie y Father of the Bride. “Nos apoyamos en todo. Celebramos los logros del otro”, dijo Renata, destacando cómo han trabajado juntos en eventos y campañas, fortaleciendo su vínculo.

En 2025, la CDMX sigue siendo testigo de su amor. Según El Heraldo de México, su relación inspira a una generación que los ve como íconos de la farándula. Eventos como el Festival de Cannes 2024, donde Renata deslumbró, muestran cómo ambos equilibran sus carreras con su vida personal.

¿Boda o hijos en el horizonte?

Aunque los fans sueñan con una boda, Renata fue clara: “No tenemos prisa. Estamos felices como estamos”. Sobre los hijos, añadió con una sonrisa: “Eso lo decidirá el tiempo”. Diego, en una entrevista previa, expresó algo similar: “Estoy enfocado en el ahora, ya veremos qué viene”. Su filosofía de vivir el momento los ha mantenido fuertes, incluso frente a rumores de compromiso en Nueva York en 2021, que nunca se confirmaron.

En un México donde la farándula vive de titulares, Renata y Diego son un soplo de aire fresco. “No somos la pareja perfecta, pero luchamos por entendernos”, confesó Notni. Su historia, desde aquel primer encuentro hasta sus aventuras globales, es un recordatorio de que el amor auténtico florece sin forzar nada.