ULEAM impulsa la lucha contra la enfermedad renal crónica en Montecristi y Jaramijó

La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM) puso en marcha el proyecto “Intervención Comunitaria para la Prevención de la Enfermedad Renal Crónica”. Se lleva a cabo en los cantones Montecristi y Jaramijó. Esta iniciativa, liderada por la Especialidad de Nefrología del Instituto de Postgrados e Investigación de Ciencias de la Salud, busca concienciar a la población sobre la importancia de la salud renal y prevenir una enfermedad que afecta a millones en el mundo, a través de acciones educativas y de diagnóstico temprano.

Durante los días 22 y 23 de septiembre de 2025, Montecristi fue el escenario de la primera fase del proyecto. Este integró a estudiantes de Medicina y Laboratorio Clínico, junto con postgradistas de Nefrología.

Marcos Zambrano, rector de la Uleam, mencionó que este proyecto es un esfuerzo conjunto para acercar la atención sanitaria a la comunidad. Detalló que los estudiantes de Medicina realizaron controles de signos vitales y medidas antropométricas, como peso y talla, para evaluar el estado general de los asistentes.

Exámenes y charlas educativas

Por su parte, los estudiantes de Laboratorio Clínico llevaron a cabo tomas de muestras para análisis de glucosa, urea, creatinina y proteinuria, pruebas clave para detectar posibles alteraciones en la función renal. Mientras tanto, los postgradistas de Nefrología impartieron charlas educativas, enfocadas en la prevención y el autocuidado, destacando los factores de riesgo como la diabetes, la hipertensión y los malos hábitos alimenticios.

“La enfermedad renal crónica es silenciosa y puede avanzar sin síntomas evidentes hasta etapas críticas. Por eso, estas intervenciones son esenciales para educar y detectar a tiempo cualquier problema”, explicó uno de los especialistas de ULEAM durante las jornadas. Las actividades no solo ofrecieron servicios médicos gratuitos, sino que también fomentaron un diálogo directo con los habitantes, quienes recibieron información práctica para adoptar estilos de vida más saludables. En Montecristi, un cantón donde las condiciones socioeconómicas y el acceso limitado a servicios especializados pueden agravar los problemas de salud, esta iniciativa ha sido recibida con entusiasmo por la comunidad.

Montecristi y Jaramijó, cantones beneficiados

El proyecto no se detiene en Montecristi. La próxima semana, las acciones se trasladarán al cantón Jaramijó, donde se espera replicar y ampliar el impacto de estas intervenciones. La ULEAM, a través de este programa, reafirma su compromiso con la vinculación comunitaria, llevando el conocimiento académico al servicio de las necesidades locales. “Queremos que la universidad no solo forme profesionales, sino que sea un agente de cambio en la salud pública”, señaló un representante del Instituto de Postgrados. Este enfoque responde a la creciente incidencia de enfermedades crónicas en Manabí. La provincia cuenta con factores como la dieta alta en sal, el sedentarismo y la falta de controles médicos regulares elevan los riesgos.

La comunidad de Montecristi, por su parte, ha expresado su agradecimiento. Susan Quijije, moradora pide que estas campañas se mantengan de forma permanente. “Es la primera vez que nos hacen estos exámenes gratis y nos explican cómo cuidarnos. Ojalá no sea algo de una sola vez”, comentó.

La ULEAM planea evaluar los resultados de esta primera fase para ajustar y expandir el proyecto. El fin es establecer un modelo sostenible de prevención en la provincia. Mientras tanto, los habitantes de Jaramijó aguardan con expectativa la llegada de esta iniciativa, que promete no solo diagnosticar, sino también empoderar a la población en la protección de su salud renal.