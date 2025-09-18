Prepara un salteado de carne oriental de forma rápida y sencilla

El salteado de carne oriental es un plato sencillo y versátil, que puede compartirse en almuerzos caseros con toda la familia.

Sus ingredientes son económicos y fáciles de conseguir, por lo que se convertirá en tu preparación favorita de lunes a domingo.

Esta versión oriental es muy sencilla de hacer. Sin embargo, también es posible hacer variaciones con ingredientes locales, para un sabor más autóctono.

Ingredientes del salteado de carne

Para preparar un salteado de carne oriental para cuatro personas, se necesitan 500 gramos de carne de res (lomo o solomillo, cortada en tiras finas), 2 pimientos (rojo y verde, en julianas), 1 cebolla (cortada en plumas), 2 zanahorias (en rodajas finas), 200 gramos de brócoli, 3 cucharadas de salsa de soya, 2 cucharadas de aceite vegetal, 2 dientes de ajo (picados), 1 cucharadita de jengibre (rallado), sal y pimienta al gusto.

La carne debe estar cortada en tiras de 1 cm de grosor para garantizar una cocción uniforme. Los vegetales deben lavarse y cortarse previamente para agilizar el proceso.

Preparación paso a paso

En una sartén grande o wok, calentar 2 cucharadas de aceite vegetal a fuego alto durante 1 minuto. Agregar la carne de res y cocinar por 3-4 minutos hasta que esté dorada por fuera pero jugosa por dentro. Retirar la carne y reservarla.

En la misma sartén, añadir el ajo y el jengibre, salteándolos por 30 segundos. Luego, incorporar los pimientos, la cebolla, las zanahorias y el brócoli, cocinando por 5-6 minutos hasta que estén tiernos pero crujientes.

Regresar la carne a la sartén, añadir la salsa de soya, sal y pimienta, y mezclar todo durante 2 minutos a fuego medio. Servir inmediatamente.

Contexto y consejos prácticos

El salteado de carne es un plato originario de la cocina asiática, popularizado globalmente por su rapidez y versatilidad.

Este plato puede adaptarse usando pollo, cerdo o tofu, y los vegetales pueden variar según disponibilidad. Para mejores resultados, usar un wok permite una cocción uniforme a alta temperatura.

La preparación total toma aproximadamente 30 minutos, ideal para comidas rápidas.

Acompañantes para el salteado de carne oriental

Los acompañantes ideales para un salteado de carne incluyen: