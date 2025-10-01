¿Por qué los bomberos de Rocafuerte no atendieron el incendio de un tráiler en Sosote?

Un incendio registrado la madrugada del martes 30 de septiembre deL 2025 en la vía Portoviejo–Crucita, sector Sosote, no fue atendido por los bomberos de Rocafuerte porque su carro de emergencias lleva dos meses dañado. La situación obligó a que unidades de Portoviejo se movilizaran para sofocar las llamas.

Incendio en la madrugada

El siniestro ocurrió a las 05h40 cuando un camión que transportaba bebidas gaseosas se dirigía hacia Crucita. El conductor relató que el automotor comenzó a incendiarse mientras circulaba. A las 06h20, unidades de los bomberos de Portoviejo llegaron al lugar para controlar la emergencia.

“Producto de ello tenemos el quemamiento de lo que es la parte delantera del cabezal y asimismo no tenemos personas heridas”, informó el agente de tránsito Ricardo Fabián Lucas, de la Comisión de Tránsito del Ecuador.

El uniformado destacó que “aquí en el punto colaboró lo que es el Cuerpo de Bomberos y Policía Nacional”. Varios ciudadanos dijeron que la atención no fue inmediata debido a la falta de recursos locales. Señalaron que se perdió tiempo, porque la emergencia no fue atendida por las unidades más cercanas, que son las de Rocafuerte.

Bomberos de Rocafuerte sin vehículo operativo

Ciudadanos reclamaron la demora de los bomberos de Rocafuerte, quienes no acudieron con una unidad contra incendios. El capitán Reinaldo Rodríguez, jefe del Cuerpo de Bomberos de ese cantón, dio su versión sobre el hecho. “Nuestro vehículo está dañado y eso ya está reportado desde la semana pasada. Portoviejo sabía que debía venir porque es el más cercano”.

El oficial agregó que la coordinación con el ECU911 y gestión de riesgos permite que los cuerpos de bomberos vecinos cooperen en incidentes de gran magnitud.

Rodríguez explicó que, pese a no contar con la motobomba, sí se movilizó una ambulancia de Rocafuerte para ofrecer primeros auxilios. Sin embargo, “las personas que estaban o los dueños del automotor no quisieron nuestra ayuda”, indicó.

Controversia por intento de censura

Un equipo de Manavisión verificó en terreno que el carro de bomberos de Rocafuerte no estaba operativo. Durante la cobertura, un guardia y un bombero intentaron impedir la grabación del estado del vehículo.

Ese acto fue cuestionado porque la Constitución del Ecuador garantiza que toda persona -incluso sin ser periodista- puede buscar, recibir y difundir información veraz y oportuna y acceder libremente a la información de entidades públicas o privadas que manejen fondos estatales o cumplan funciones públicas.

Es claro que ninguna ley, reglamento, normativa interna o disposición de un funcionario institucional, está por encima de la carta magna. Además, la Ley prohíbe la censura previa.

#Manabí | Un vehículo de carga pesada se incendió en la localidad de Sosote, en el cantón Rocafuerte pic.twitter.com/Wi25AQRRH5 — Manavisión Canal 9 (@manavisionec) October 1, 2025

Riesgos y lecciones tras el incendio

Aunque en el siniestro no hubo víctimas ni pérdidas humanas, la emergencia dejó en evidencia la vulnerabilidad temporal del cantón ante incendios de mayor magnitud. Rocafuerte está expuesto a mayores tragedias si no se atiende con urgencia esta falla.

El cantón combina áreas urbanas, domiciliarias, comerciales y agrícolas que pueden enfrentar incendios con graves consecuencias. Que una emergencia tenga que ser atendida desde otro cantón hace perder tiempo que es valioso. Hay que considerar que buena parte de las construcciones del cantón son de caña, enquinche y mixtas.

Un problema de Manabí que no es atendido

La infraestructura de los cuerpos de bomberos enfrenta serias limitaciones en Manabí. La mayoría de los vehículos en uso son antiguos, entregados hace más de 25 años durante el gobierno de Jamil Mahuad, cuando el manabita Guillermo Celi Dávila era ministro de Bienestar Social. Muchos de esos carros están deteriorados y reciben mantenimientos insuficientes por falta de presupuesto.

Además, la provincia registra una grave escasez de personal bomberil. El índice estimado es de 1 bombero por cada 3.000 habitantes. Eso está lejos de los estándares internacionales que recomiendan 1 por cada 1.000. Esto pone en riesgo a los manabitas, especialmente en zonas urbanas y rurales expuestas a incendios urbanos y forestales, accidentes de tránsito y desastres naturales.

En Rocafuerte, la crisis tiene más elementos en contra. La localidad Pichota no cuenta con un cuartel propio desde que el terremoto de abril del 2016 destruyó su sede frente al parque central. Hoy, el cuerpo de bomberos funciona en un local improvisado cerca del mercado municipal. Esa infraestructura no cumple condiciones para dar comodidad a los hombres de rojo.