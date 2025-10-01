COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Manabí
Rocafuerte

¿Por qué los bomberos de Rocafuerte no atendieron el incendio de un tráiler en Sosote?

Un camión se incendió en Sosote y no fue atendido por el carro de bomberos de Rocafuerte, aunque esa parroquia pertenece a ese cantón y la ciudad es la más cercana. La emergencia fue cubierta por bomberos de Portoviejo. Esta es la razón de lo sucedido.
Escuchar noticia

•‎

5'

•‎

Escuchar noticia
5 minutos de lectura
Así se encuentra el vehículo del Cuerpo de Bomberos del cantón Rocafuerte. IMAGEN DE MANAVISIÓN
Así se encuentra el vehículo del Cuerpo de Bomberos del cantón Rocafuerte. IMAGEN DE MANAVISIÓN
Así se encuentra el vehículo del Cuerpo de Bomberos del cantón Rocafuerte. IMAGEN DE MANAVISIÓN

Jaime Ugalde

Redacción ED.

Jaime Ugalde

Redacción ED.

Periodista por vocación y profesión. Treinta y cinco años teniendo el privilegio de hacer cobertu... Ver más

[email protected]

Un incendio registrado la madrugada del martes 30 de septiembre deL 2025 en la vía Portoviejo–Crucita, sector Sosote, no fue atendido por los bomberos de Rocafuerte porque su carro de emergencias lleva dos meses dañado. La situación obligó a que unidades de Portoviejo se movilizaran para sofocar las llamas.

Incendio en la madrugada

El siniestro ocurrió a las 05h40 cuando un camión que transportaba bebidas gaseosas se dirigía hacia Crucita. El conductor relató que el automotor comenzó a incendiarse mientras circulaba. A las 06h20, unidades de los bomberos de Portoviejo llegaron al lugar para controlar la emergencia.

“Producto de ello tenemos el quemamiento de lo que es la parte delantera del cabezal y asimismo no tenemos personas heridas”, informó el agente de tránsito Ricardo Fabián Lucas, de la Comisión de Tránsito del Ecuador.

El uniformado destacó que “aquí en el punto colaboró lo que es el Cuerpo de Bomberos y Policía Nacional”. Varios ciudadanos dijeron que la atención no fue inmediata debido a la falta de recursos locales. Señalaron que se perdió tiempo, porque la emergencia no fue atendida por las unidades más cercanas, que son las de Rocafuerte.

Bomberos de Rocafuerte sin vehículo operativo

Ciudadanos reclamaron la demora de los bomberos de Rocafuerte, quienes no acudieron con una unidad contra incendios. El capitán Reinaldo Rodríguez, jefe del Cuerpo de Bomberos de ese cantón, dio su versión sobre el hecho. “Nuestro vehículo está dañado y eso ya está reportado desde la semana pasada. Portoviejo sabía que debía venir porque es el más cercano”.

El oficial agregó que la coordinación con el ECU911 y gestión de riesgos permite que los cuerpos de bomberos vecinos cooperen en incidentes de gran magnitud.

Rodríguez explicó que, pese a no contar con la motobomba, sí se movilizó una ambulancia de Rocafuerte para ofrecer primeros auxilios. Sin embargo, “las personas que estaban o los dueños del automotor no quisieron nuestra ayuda”, indicó.

Un camión cargado de bebidas gaseosas se quemó en la parroquia Sosote del cantón Rocafuerte, en Manabí. FOTO: El Diario

Controversia por intento de censura

Un equipo de Manavisión verificó en terreno que el carro de bomberos de Rocafuerte no estaba operativo. Durante la cobertura, un guardia y un bombero intentaron impedir la grabación del estado del vehículo.

Ese acto fue cuestionado porque la Constitución del Ecuador garantiza que toda persona -incluso sin ser periodista- puede buscar, recibir y difundir información veraz y oportuna  y acceder libremente a la información de entidades públicas o privadas que manejen fondos estatales o cumplan funciones públicas.

Es claro que ninguna ley, reglamento, normativa interna o disposición de un funcionario institucional, está por encima de la carta magna. Además, la Ley prohíbe la censura previa.

Riesgos y lecciones tras el incendio

Aunque en el siniestro no hubo víctimas ni pérdidas humanas, la emergencia dejó en evidencia la vulnerabilidad temporal del cantón ante incendios de mayor magnitud. Rocafuerte está expuesto a mayores tragedias si no se atiende con urgencia esta falla.

El cantón combina áreas urbanas, domiciliarias, comerciales y agrícolas que pueden enfrentar incendios con graves consecuencias. Que una emergencia tenga que ser atendida desde otro cantón hace perder tiempo que es valioso. Hay que considerar que buena parte de las construcciones del cantón son de caña, enquinche y mixtas.

Un problema de Manabí que no es atendido

La infraestructura de los cuerpos de bomberos enfrenta serias limitaciones en Manabí. La mayoría de los vehículos en uso son antiguos, entregados hace más de 25 años durante el gobierno de Jamil Mahuad, cuando el manabita Guillermo Celi Dávila era ministro de Bienestar Social. Muchos de esos carros están deteriorados y reciben mantenimientos insuficientes por falta de presupuesto.

Además, la provincia registra una grave escasez de personal bomberil. El índice estimado es de 1 bombero por cada 3.000 habitantes. Eso está lejos de los estándares internacionales que recomiendan 1 por cada 1.000. Esto pone en riesgo a los manabitas, especialmente en zonas urbanas y rurales expuestas a incendios urbanos y forestales, accidentes de tránsito y desastres naturales.

En Rocafuerte, la crisis tiene más elementos en contra. La localidad Pichota no cuenta con un cuartel propio desde que el terremoto de abril del 2016 destruyó su sede frente al parque central. Hoy, el cuerpo de bomberos funciona en un local improvisado cerca del mercado municipal. Esa infraestructura no cumple condiciones para dar comodidad a los hombres de rojo.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

OpenAI eleva el nivel con Sora 2, su IA que crea videos realistas y potencia una nueva aplicación social

El empleo en Ecuador es impulsado por el sector privado, conozca las cifras oficiales más recientes del INEC

Actualización: el terremoto en Filipinas deja casi 30 muertos y más de 150 heridos en Bisayas Centrales

Trump presume la superioridad de EEUU en arsenal nuclear frente a Rusia y China

Destituyen a asistente de Fiscalía de Pastaza por acoso sexual

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

OpenAI eleva el nivel con Sora 2, su IA que crea videos realistas y potencia una nueva aplicación social

El empleo en Ecuador es impulsado por el sector privado, conozca las cifras oficiales más recientes del INEC

Actualización: el terremoto en Filipinas deja casi 30 muertos y más de 150 heridos en Bisayas Centrales

Trump presume la superioridad de EEUU en arsenal nuclear frente a Rusia y China

Destituyen a asistente de Fiscalía de Pastaza por acoso sexual

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

OpenAI eleva el nivel con Sora 2, su IA que crea videos realistas y potencia una nueva aplicación social

El empleo en Ecuador es impulsado por el sector privado, conozca las cifras oficiales más recientes del INEC

Actualización: el terremoto en Filipinas deja casi 30 muertos y más de 150 heridos en Bisayas Centrales

Trump presume la superioridad de EEUU en arsenal nuclear frente a Rusia y China

Destituyen a asistente de Fiscalía de Pastaza por acoso sexual

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO