Policía libera a víctima de rapto y captura a cuatro secuestradores

Cuatro hombres fueron aprehendidos en Quevedo, Los Ríos, Ecuador, tras liberar a una víctima de rapto y recuperar un vehículo robado, con lo que se desmanteló una banda delictiva en un operativo policial.

Este viernes 26 de septiembre de 2025, un operativo policial irrumpió en Quevedo, provincia de Los Ríos, tras una alerta de secuestro y robo de vehículo. La Policía Nacional, actuando con rapidez, liberó a la víctima, cuya identidad se protege, y recuperó la camioneta robada que circulaba a alta velocidad. En una persecución coordinada, dos sospechosos fueron capturados en el vehículo. Una segunda intervención detuvo a otros dos hombres, presuntos responsables de ordenar el ilícito.

Las evidencias incluyen un vehículo recuperado, un vehículo retenido, y una motocicleta retenida, puestos bajo cadena de custodia. Los cuatro aprehendidos, todos ecuatorianos, fueron trasladados a la Unidad Judicial para la audiencia de flagrancia. Un oficial, bajo anonimato, afirmó: “La rápida respuesta evitó un desenlace fatal; la denuncia fue clave”. No se divulgaron identidades ni antecedentes para respetar el debido proceso.

La Fiscalía de Los Ríos tipifica el caso bajo los artículos 153 (secuestro) y 189 (robo) del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Rescatan a víctima de rapto en Quevedo

El operativo comenzó tras una denuncia al ECU-911, que alertó sobre el secuestro de un ciudadano y el robo de su camioneta. La Policía rastreó el vehículo en movimiento, interceptándolo en una vía principal de Quevedo. Los dos primeros sospechosos, sorprendidos en la camioneta, no opusieron resistencia.

La segunda intervención, basada en inteligencia, capturó a los presuntos líderes en otro punto de la ciudad. La motocicleta retenida pudo usarse para vigilar a la víctima. Un vecino comentó: “Vimos la camioneta pasar rápido; temimos lo peor. Gracias a la Policía por actuar”.

La víctima, liberada sin lesiones graves, recibe atención psicológica. La operación, sin enfrentamientos, destaca la eficacia policial.

Ola de secuestros en Los Ríos

Los Ríos enfrenta un aumento de delitos violentos. En 2025, la provincia registró 150 secuestros hasta agosto, un 30% más que en 2024, según el Ministerio del Interior. Quevedo, con 50 casos, es un foco de secuestros exprés.

En julio de 2025, un operativo en Babahoyo rescató a un comerciante y decomisó un vehículo robado. En 2024, Los Ríos reportó 1.200 delitos violentos, un 20% más que en 2023, con 40% ligados a robos y secuestros, según OECO.

El 94% de crímenes violentos nacionales en 2025 se vincula al crimen organizado, según el Ejecutivo. Bandas como Los Choneros y Los Lobos operan en Quevedo, usando vehículos para secuestros exprés y extorsiones.

Investigación en curso

La Policía Judicial analiza los vehículos y la motocicleta para rastrear su origen. Los sospechosos están bajo investigación por posibles vínculos con redes delictivas. No se divulgaron antecedentes, pero se buscan conexiones con casos previos.

Un comerciante local expresó: “Los secuestros nos tienen aterrorizados; estas capturas dan esperanza”. La investigación prioriza identificar la red detrás del crimen.

Impacto en Quevedo

Quevedo, centro comercial de Los Ríos, sufre por secuestros exprés. En 2025, 30% de delitos en la ciudad involucran vehículos robados, según datos policiales. Este rescate alivia temores, pero la inseguridad persiste.

Mientras la justicia define el caso, Quevedo espera que estas capturas frenen la ola de secuestros que amenaza su seguridad. (22)