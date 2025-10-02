Napoli vence 2-1 a Sporting Lisboa y Athletic cae 4-1 ante Borussia Dortmund

Napoli venció 2-1 al Sporting Lisboa, Borussia Dortmund goleó 4-1 al Athletic Club, y Villarreal empató 2-2 con Juventus este miércoles 1 de octubre de 2025 en la fecha 2 de la Champions League.

Napoli se impone con autoridad

En el estadio Diego Armando Maradona, el Napoli logró una victoria clave ante el Sporting Lisboa gracias a la actuación estelar de Rasmus Hojlund, quien marcó un doblete. A los 36 minutos, el danés aprovechó un pase en profundidad, controló el balón y definió con un disparo que superó al portero portugués. En el complemento, el Sporting empató con un penalti convertido por Luis Javier Suárez a los 62 minutos, pero Napoli mantuvo la presión. A los 79 minutos, un centro preciso de Kevin de Bruyne permitió a Hojlund cabecear para sellar el 2-1 definitivo.

El triunfo otorga al Napoli sus primeros 3 puntos en la competición. En la próxima jornada, visitará al PSV Eindhoven, mientras que Sporting, también con 3 puntos, recibirá al Olympique de Marsella. Este resultado refuerza la confianza de los napolitanos en su camino hacia los octavos de final.

Dortmund domina al Athletic Club

En el Signal Iduna Park, el Borussia Dortmund mostró su superioridad al derrotar 4-1 al Athletic Club. Los alemanes tomaron ventaja en la primera mitad con un gol de Daniel Svensson a los 29 minutos, tras un centro raso de Karim Adeyemi. En la segunda parte, Carney Chukwuemeka amplió la ventaja con un remate al primer palo a los 48 minutos. El Athletic reaccionó con un gol de Guruzeta a los 60 minutos, aprovechando un error defensivo, pero Guirassy, con un desvío fortuito a los 82 minutos, sentenció el encuentro.

El Athletic, dirigido por Ernesto Valverde, suma su sexto partido sin victoria y sigue sin puntuar en su regreso a la Champions League. Dortmund, por su parte, consolida su fortaleza en casa y buscará mantener el ritmo frente a su próximo rival.

Villarreal rescata un punto agónico

En el Estadio de la Cerámica, el Villarreal logró un empate 2-2 ante la Juventus gracias a un gol de Renato Veiga en el minuto 90. Los locales se adelantaron con un tanto de Georges Mikautadze en el primer tiempo, pero la Juventus remontó en la segunda mitad con goles de Federico Gatti (de chilena) y Francisco Conceiçao, tras un error de Dani Parejo. Villarreal, que venía de perder ante el Tottenham, mostró garra para igualar el marcador en un saque de esquina.

El empate otorga al Villarreal su primer punto en la competición, mientras que la Juventus suma su segundo empate consecutivo. Ambos equipos buscarán mejorar su posición en la tercera jornada de la fase de liga.

Contexto de la Champions League

La Champions League 2025-2026 se disputa en un formato de liga con 36 equipos, donde cada club juega 8 partidos en la fase inicial. Los mejores avanzan a los octavos de final, mientras que los equipos en posiciones intermedias disputan un playoff. Napoli, Dortmund y Villarreal buscan consolidarse en la tabla, mientras que Athletic y Sporting Lisboa necesitan reaccionar para no quedar rezagados.

Próximos desafíos

Napoli enfrentará un duro reto ante el PSV, mientras que el Sporting Lisboa buscará aprovechar su localía frente al Marsella. Por su parte, el Athletic Club necesita una victoria urgente contra el Qarabag para mantener vivas sus opciones de clasificación. Villarreal, con la moral alta tras el empate, visitará a su próximo rival con la intención de sumar de a tres.