Liga de Portoviejo separa a dos jugadores por incumplimientos disciplinarios.

Liga de Portoviejo anunció la salida de los futbolistas Pedro Pablo Perlaza Caicedo y Daniel Esteban Uquillas Sandoval, quienes ya no forman parte del plantel. La decisión fue comunicada este lunes mediante un pronunciamiento oficial firmado por la presidenta del club, Mónica Zamora Hernández.

Según el documento, la medida se tomó por “incumplimientos de carácter disciplinario”, lo que obligó a la directiva a actuar con responsabilidad y rapidez. Con esto el club busca proteger los intereses institucionales, salvaguardar la imagen de la institución y mantener el compromiso con la afición manabita.

Enfoque en la disciplina y valores del club

LDUP subrayó que la disciplina, el respeto y la responsabilidad son valores innegociables dentro del desarrollo de su actividad deportiva. La dirigencia recordó que estos principios son pilares fundamentales para el crecimiento del club y que no se negociarán bajo ninguna circunstancia.

En el comunicado, la directiva reiteró que continuará trabajando con firmeza y transparencia en el cumplimiento de sus metas deportivas. El club ratifica su compromiso con los seguidores que acompañan al equipo en cada jornada.

Contexto institucional

La decisión llega en un momento en que la disciplina interna se convierte en un tema crucial para la estabilidad del club. Con esto busca fortalecer su proyecto deportivo. Aunque la dirigencia no brindó detalles adicionales sobre las faltas cometidas por los jugadores, dejó en claro que dio una respuesta inmediata para no poner en riesgo la organización ni el rendimiento colectivo.

Con esta resolución, la Liga de Portoviejo envía un mensaje firme a su plantel y a la hinchada: la conducta profesional es un requisito indispensable para vestir la camiseta universitaria.

Liga y la salida de jugadores

La salida de Perlaza y Uquillas abre un espacio en la plantilla que podría ser cubierto en las próximas semanas, dependiendo de las necesidades del cuerpo técnico y de las regulaciones de fichajes vigentes.

El club manabita aseguró que mantendrá el rumbo hacia la consecución de los objetivos trazados, respaldado en la disciplina y el respeto, principios que considera esenciales para alcanzar el éxito deportivo.