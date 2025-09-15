Liga de Portoviejo festeja victoria y jugadores advierten no confiarse ante Loja City.

Después de la goleada por 4-0 ante Loja City,en la ida de los 32avos de final del Campeonato Nacional de Ascenso, los jugadores de Liga de Portoviejo se han mostrado contentos, pero no confiados.

Este resultado posiciona favorablemente al equipo manabita en su búsqueda de clasificación a los dieciseisavos de final, otorgando dos boletos totales a la Serie B para la temporada 2026.

Los playoffs del Ascenso Nacional 2025 involucran a 64 equipos clasificados de torneos provinciales, con series de ida y vuelta desde los 32avos de final hasta la final en diciembre. El sorteo de emparejamientos se realizó el 3 de septiembre de 2025 por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), definiendo duelos como Liga de Portoviejo vs. Loja City. Los ganadores de cada llave avanzan, y en caso de empate global, se define por penales. Liga de Portoviejo, club con historia en la Serie A, busca retornar al profesionalismo tras competir en Segunda Categoría.

Resultado motivador

Jairon Bonett, volante de Liga de Portoviejo, expresó satisfacción por el inicio positivo. “Sí, sí, creo que lo importante era ganar, hacer respetar a la localía. Se consiguió un buen marcador y bueno, esperando ir a cerrar allá de la mejor manera”, declaró. Bonett enfatizó la necesidad de no confiarse pese al marcador amplio, reconociendo la complejidad de la categoría.

“Sabemos que esta categoría es complicada. Realmente tampoco podemos desmeritar al rival. Creo que hizo un buen partido y bueno, me imagino que de local ellos también van a ser más fuertes. Así que nosotros vamos preparándonos para lo que se viene. Entonces, afrontar el partido e intentar pasar de fase como ya lo hemos hecho ahora”, agregó el mediocampista.

Declaraciones de Marcos Cangá y Pablo Cifuentes

Marcos Cangá, lateral derecho de la ‘U’, destacó la importancia de los tres puntos en el arranque de los playoffs. “Sí, gracias a Dios es importante ganar. Ahora descansar la máquina y preparar para el partido que se viene allá en Loja”, indicó. Cangá subrayó el respeto al rival: “Sí, un rival siempre. Yo le digo que los rivales se respetan jugando, haciendo la cosa bien, dando el 100% cada vez a mi compañero y gracias a Dios se pueden sacar los tres puntos”.

Pablo Cifuentes, capitán del cuadro universitario, describió el partido como cómodo pero enfatizó el valor de la victoria. “Sí, lo importante era ganar. Creo que se hizo el trabajo. Hicimos nuestro trabajo desde local, que es empezar golpeando primero. Estamos tranquilos, y no nos vamos confiados”.

El capitán añadió sobre el próximo desafío: “Sabemos que el partido allá va a ser totalmente diferente. Pero contentos con el rendimiento, contentos con lo que se propuso dentro del campo de juego. Yo creo que el resultado está a la vista. Creo que fuimos superiores durante todo el partido. Nos vamos contentos por un triunfo. Y ahora pensar en el día sábado allá en Loja ir a terminar y cerrar la clasificación”.

Aportes de Andrew Delgado y lecciones del año pasado

Andrew Delgado, extremo de Liga de Portoviejo, quien ingresó como suplente y asistió en jugadas clave, valoró el trabajo colectivo. “Es importante trabajar en equipo. También lo he dicho, que Dios me ha bendecido con un talento. Espero poder seguir dando alegrías a la hinchada y al equipo que me ha visto crecer, me ha dado la oportunidad y yo estoy muy agradecido”.

Delgado resaltó la unidad del equipo: “Eso creo que se ve en el equipo. Todos vamos para un solo camino y eso es importante. Se sumó y eso permitirá trabajar con mayor tranquilidad para lo que se viene. Igual no nos vamos a confiar, tenemos que seguir dar ese paso contundente allá en Loja para poder clasificar y darle esa alegría a la hinchada”.

Cifuentes complementó sobre la confianza: “En estos partidos del play-off no hay que confiarse a pesar del resultado. Sí, yo creo que cada partido es diferente. Cada partido es una final. Y como tal, nosotros tenemos que salir a afrontar ese partido allá con un 0-0, sabiendo de que tenemos un resultado, pero que eso no nos garantiza que estamos al otro lado. Tenemos que salir a hacer nuestro trabajo, tenemos que salir a ganar de igual manera y tratar de dejarse ya la clasificación”.

Liga de Portoviejo visitará a Loja City el sábado 20 de septiembre de 2025, buscando sellar la clasificación a los dieciseisavos de final. Este triunfo inicial fortalece las aspiraciones del equipo manabita en la Segunda Categoría 2025.