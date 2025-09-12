La novela ‘Mandíbula’ de la ecuatoriana Mónica Ojeda será adaptada a serie de televisión por productores mexicanos

“Nunca he conocido una ciudad que fuera tan violenta, hay muchas desigualdades. Es muy cruel y muy dura con determinados cuerpos. A mí me llegó a ser difícil cruzar una calle sin estar nerviosa”, dice y cuenta que ahora cambió sus miedos por otros: le preocupa su familia, la gente querida con la que tiene horas de avión de distancia. Aunque no sea geográficamente, entonces, sigue en Ecuador. De ese modo, y también cuando escribe, con los mundos que piensa, imagina, crea. (10).