Juan Usma y Jhon Acurio, de Barcelona SC, cedidos a Dorados de Sinaloa en México

Juan Usma y Jhon Acurio, promesas del fútbol ecuatoriano formadas en Barcelona SC, se trasladaron a México para unirse a Dorados de Sinaloa en la Liga de Expansión MX, en un préstamo de un año con opción de compra, buscando experiencia internacional y desarrollo profesional.

Usma y Acurio, de 18 y 19 años respectivamente, han compartido una trayectoria desde las formativas de Barcelona SC, el club más popular de Ecuador. Su sociedad comenzó a los 14 años, destacando por su talento y química en el campo. Usma es un mediocentro ofensivo conocido por su visión de juego, mientras que Acurio, es un centrodelantero con olfato goleador. Ambos enfrentan un nuevo reto en la Liga de Expansión MX, la Segunda División de México, con Dorados de Sinaloa.

El traspaso se concretó como una cesión por un año con opción de compra. Este es un movimiento estratégico de Barcelona SC para darles experiencia en un fútbol competitivo. La Liga de Expansión MX se ha consolidado como una vitrina para jugadores ecuatorianos. En esta oportunidad permitirá a Usma y Acurio continuar su desarrollo en un entorno exigente. Ambos ya se encuentran en México, listos para integrarse al equipo que juega temporalmente en el Estadio Caliente de Tijuana debido a problemas de seguridad en Culiacán, Sinaloa.

Trayectoria de Jhon Acurio

Jhon Acurio, nacido el 17 de enero de 2007 en Babahoyo, debutó con el primer equipo de Barcelona SC el 28 de mayo de 2023, en un partido de LigaPro contra El Nacional (derrota 1-4), ingresando 15 minutos en reemplazo de Francisco Fydriszewski, bajo la dirección de Fabián Bustos. Ese año, fue suplente en 12 partidos sin sumar más minutos. En 2024, Acurio tuvo un paso breve por Cuniburo (hoy Vinotinto FC) en la Serie B ecuatoriana, donde jugó solo 11 minutos en tres encuentros, sin registrar goles.

A inicios de 2025, fue cedido a Chacaritas FC, en la Serie B, junto a Usma y Andrés Viteri. En Chacaritas, Acurio disputó nueve partidos y marcó un gol, mostrando destellos de su potencial como delantero. Su paso por México representa una oportunidad para relanzar su carrera y consolidarse como un referente ofensivo. Acurio también integró la selección ecuatoriana Sub-17, destacando su proyección internacional.

El camino de Juan Usma

Juan Usma, nacido el 24 de abril de 2006 en Cuenca, es un mediocentro ofensivo que debutó con Barcelona SC el 15 de septiembre de 2024, en una victoria 2-1 ante Macará, siendo titular durante 45 minutos bajo la dirección de Ariel Holan. Fue titular en la derrota 0-1 ante Deportivo Cuenca y el empate 0-0 contra Libertad. Además, estuvo en el banco en 15 partidos sin ingresar.

Tras su debut, Usma expresó. “El debut ha sido algo especial para mí, llevo seis años en la cantera de Barcelona y debutar en el primer equipo es un orgullo”. Sin embargo, su paso por Chacaritas en 2025 fue limitado, sumando solo 179 minutos en cinco partidos, sin goles. México será un nuevo escenario para demostrar su creatividad y visión en el mediocampo.

Expectativas de los tricolores

La Liga de Expansión MX, donde compite Dorados de Sinaloa, es conocida por ser un trampolín para jóvenes talentos sudamericanos, especialmente ecuatorianos, quienes han encontrado en México una plataforma para crecer. Usma y Acurio, quienes han jugado juntos desde los 14 años, llegan con la ventaja de su entendimiento en el campo, lo que podría facilitar su adaptación. Dorados, fundado en 2003, ha sido un club competitivo en la Segunda División mexicana, con un título en el Apertura 2003 y una promoción a Primera División en 2004.

El préstamo a Dorados refleja la estrategia de Barcelona SC de internacionalizar a sus canteranos, dándoles minutos en ligas competitivas. La opción de compra podría permitir a Dorados retener a los jugadores si destacan. Ambos buscarán consolidarse en un equipo que, aunque juega fuera de su sede habitual, mantiene una estructura sólida para el desarrollo de jóvenes promesas.

Próximos pasos

Usma y Acurio se unen a Dorados en un momento clave de la temporada Apertura 2025, con el equipo buscando mejorar su posición en la Liga de Expansión MX. Su próximo partido será contra Morelia el 13de septiembre de 2025. Este encuentro podría marcar el debut de los ecuatorianos, quienes están listos para dejar su huella en México.