Estos son los 10 sitios web más visitados en Ecuador en el 2025, según Semrush

En julio de 2025, las tendencias digitales en Ecuador muestran un fuerte predominio de plataformas globales, consolidando sus espacios en la web local. El ranking de Semrush detalla los diez sitios web más visitados en Ecuador, resaltando tanto el volumen de visitas como la modalidad de acceso, ya sea desde computadoras o dispositivos móviles.

El sitio líder es Google, con 240.79 millones de visitas, lo que representa el 36.24% del tráfico total en el país. Youtube sigue con 106.48 millones de accesos y una participación del 16.51%. En tercer lugar, Pornhub se ubica con 28.68 millones de visitas, superando a servicios de mensajería y redes sociales en volumen.

Las búsquedas demuestran una clara preferencia por el tráfico directo, indicando que los usuarios digitan la dirección o acceden desde marcadores. Este comportamiento revela fidelidad hacia plataformas establecidas y facilita el análisis sobre el peso de la fuente de tráfico en la medición de preferencias digitales.

Sitios web más visitados en Ecuador en 2025 muestran dominio de búsquedas directas

Whatsapp alcanza 28.19 millones de vistas, con una tasa de usuarios que prefieren la conexión directa. Facebook contabiliza 26.41 millones de visitas, con un descenso anual de tráfico. ChatGPT, herramienta de inteligencia artificial, sorprende con 22.84 millones de visitas y un crecimiento interanual positivo.

El análisis enfatiza que la mayoría de accesos provienen de tráfico directo salvo casos específicos como Yahoo, que obtiene más visitas por referencia. El tráfico directo representa una métrica esencial, ya que atribuye una mayor fidelidad y conocimiento previo del sitio por parte del público.

En el octavo lugar, XVideos recibe 20.28 millones de visitas. Yahoo alcanza 18.13 millones, reflejando un importante aumento mensual. Instagram suma 14.32 millones de visitas, manteniéndose relevante entre las redes sociales en el país. Finalmente, TikTok cierra el top con 10.34 millones de vistas, a pesar de una baja interanual.

El ranking de plataformas según visitas

El ranking descendente ubica a las plataformas según datos de Semrush para Ecuador en julio de 2025:

Google.com : 240.79 millones de visitas, participación en escritorio del 36.24% y móvil 63.76%. Tráfico mayormente directo .

Youtube.com : 106.48 millones, 52.15% escritorio, 47.85% móvil. Tráfico directo .

Pornhub.com : 28.68 millones, 2.26% escritorio, 97.74% móvil. Tráfico directo .

Whatsapp.com : 28.19 millones, 94.24% escritorio, 5.76% móvil. Tráfico directo .

Facebook.com : 26.41 millones, 21.94% escritorio, 78.06% móvil. Tráfico directo .

ChatGPT.com : 22.84 millones de visitas, tráfico principalmente directo .

XVideos.com : 20.28 millones, 2.88% escritorio, 97.12% móvil. Tráfico directo .

Yahoo.com : 18.13 millones, 12.1% escritorio y 87.9% móvil. Tráfico de referencia .

Instagram.com : 14.32 millones, 7.96% escritorio y 92.04% móvil. Tráfico directo .

TikTok.com: 10.34 millones, 57.38% escritorio y 42.62% móvil. Tráfico directo.

Las cifras evidencian una migración significativa hacia el entorno móvil, mostrando que la mayoría de los usuarios accede a servicios de redes sociales, plataformas multimedia y sitios de entretenimiento desde teléfonos o tabletas.

Importancia de la fuente de tráfico en el análisis web

Las fuentes de tráfico, principalmente el acceso directo y por referencia, son elementos claves en las analíticas web. El tráfico directo refleja preferencia clara y conocimiento del usuario sobre la marca; en contraste, las visitas por referencia incrementan la visibilidad gracias a enlaces desde otros portales o buscadores.

Este parámetro permite entender comportamientos de consumo digital y optimizar estrategias de posicionamiento SEO. Evalúa cuánto público regresa voluntariamente y cuántos nuevos usuarios se captan mediante campañas externas o búsqueda orgánica.

El top de sitios web, liderado por motores de búsqueda, redes sociales y plataformas multimedia, evidencia el panorama digital ecuatoriano y su evolución constante en 2025. Las tendencias seguirán adaptándose a nuevas herramientas y preferencias de navegación.