¡Ecuador desafía a los anfitriones! La Tri se medirá contra Canadá en amistoso

La Federación Ecuatoriana de Fútbol y Canadá confirmaron que Ecuador jugará un amistoso el 13 de noviembre en Toronto, Canadá, contra la selección local en el Estadio BMO Field a las 18:30, como parte de su preparación para el Mundial 2026.

La Selección Ecuatoriana de Fútbol, dirigida por Sebastián Beccacece, continúa su preparación para el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Este 2 de septiembre de 2025, la selección de Canadá anunció a través de sus redes sociales en un amistoso contra Ecuador el 13 de noviembre en el Estadio BMO Field de Toronto, con capacidad para 45.500 espectadores tras su ampliación para el Mundial. Las entradas estarán disponibles desde el 12 de septiembre, con preventa exclusiva para aficionados canadienses. Este partido completa una serie de amistosos contra los tres países anfitriones del torneo.

Otros amistosos confirmados

Ecuador ya había confirmado dos amistosos en octubre: el 10 de octubre contra Estados Unidos en Austin, Texas, y el 14 de octubre contra México en Guadalajara, en el Estadio Akron, según anunció la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) el 13 de junio de 2025. Estos encuentros buscan afinar tácticas y evaluar jugadores antes del Mundial, donde La Tri ya está clasificada con 25 puntos en el segundo puesto de las Eliminatorias Sudamericanas.

Antes de los amistosos, Ecuador cerrará su participación en las Eliminatorias enfrentando a Paraguay el 4 de septiembre a las 18:30 en el Estadio Defensores del Chaco en Asunción, y a Argentina el 9 de septiembre a las 18:00 en el Estadio Monumental Banco Pichincha en Guayaquil, según el calendario de la CONMEBOL.

Historial frente a Canadá

Ecuador y Canadá se han enfrentado en tres ocasiones, con un historial favorable a La Tri: victorias por 2-1 en 1999 y 2-0 en 2002, esta última en la Copa Oro, y un empate 2-2 en 2011. El duelo del 13 de noviembre será el primero en Toronto y permitirá a Beccacece probar nuevas variantes tácticas contra un equipo de CONCACAF, que jugará como local en el Mundial.

El Estadio BMO Field, hogar del Toronto FC de la MLS, será una de las dos sedes canadienses del Mundial, junto al BC Place en Vancouver, según la FIFA. Canadá, clasificada automáticamente como anfitriona, abrirá su participación en el torneo el 12 de junio de 2026 en este estadio.

Amistosos contra EE. UU. y México

El amistoso contra Estados Unidos el 10 de octubre en Austin enfrentará a dos equipos con un historial equilibrado: 15 partidos, con 5 victorias por lado y 5 empates. El último encuentro, un amistoso en 2019, terminó con victoria estadounidense por 1-0, según Transfermarkt. Este duelo será una oportunidad para que Ecuador mida su sólida defensa, que ha recibido solo 5 goles en 16 partidos de Eliminatorias.

El partido contra México el 14 de octubre en Guadalajara enfrentará a La Tri con un rival histórico. En 24 enfrentamientos, México lidera con 14 victorias, 6 empates y 4 triunfos ecuatorianos. Sin embargo, el último duelo en la Copa América 2024 resultó en un empate 0-0, con Ecuador avanzando a cuartos de final por mejor diferencia de gol.

Preparación para el Mundial

Con la clasificación asegurada, Ecuador busca consolidar su posición en el Ranking FIFA para entrar en el Bombo 2 del sorteo del Mundial, programado para el 5 de diciembre de 2025 en Washington DC. Los amistosos contra los anfitriones permitirán a Beccacece evaluar a jugadores como Piero Hincapié, reciente fichaje del Arsenal, Moisés Caicedo, Enner Valencia, y Kendry Páez, según reportes de El Universo.

El Mundial 2026, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio, contará con 48 selecciones y 104 partidos, con 16 sedes en Estados Unidos, México y Canadá, según FIFA. Ecuador aspira a superar su mejor actuación histórica, los octavos de final en 2006, y estos amistosos serán clave para afinar su estrategia.