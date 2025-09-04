Así juega Paraguay: defensa férrea, transiciones rápidas y peligro en la pelota parada bajo el mando de Gustavo Alfaro

Paraguay, dirigido por Gustavo Alfaro, se enfrentará este jueves a Ecuador en un partido crucial de Eliminatorias. El equipo guaraní combina defensa sólida, transiciones rápidas y eficacia en la pelota parada.

Fortaleza defensiva de Paraguay

Aunque la defensa de Ecuador es la más fuerte de las eliminatorias sudamericanas, la albiroja no se queda atrás. La defensa paraguaya es una de las más destacadas de Sudamérica. Gustavo Gómez y Omar Alderete conforman una dupla central de jerarquía, reconocida por su fuerza en el juego aéreo y su disciplina táctica.

Bajo la conducción de Alfaro, Paraguay recibe en promedio apenas 0,29 goles por partido. El entrenador argentino aplica un sistema de presión alta, cortes tácticos y posicionamiento ordenado, lo que complica a cualquier rival.

La ausencia de Fabián Balbuena, lesionado en Grêmio, es un golpe, pero el bloque defensivo mantiene consistencia. La zaga apuesta por la solidez y la concentración, dos virtudes que marcan el estilo de Alfaro.

El poder de la pelota parada

Paraguay es uno de los equipos más peligrosos de las Eliminatorias en jugadas de estrategia. El 30% de sus goles en este proceso nacieron de tiros libres, faltas laterales o córners.

Este jueves Pervis Estupiñán o Piero Hincapié en el sector izquierdo y Ángelo Preciado o Joel Ordóñez en la derecha de Ecuador tendrán mucho trabajo. Los centros de Miguel Almirón y Ramón Sosa generan peligro constante. La estatura de Gómez (1,85 m) y Alderete (1,84 m) ofrece variantes ofensivas que pocas selecciones pueden neutralizar cuando los zagueros se suman al ataque.

Si desde la zona de los marcadores de punta Ecuador logra neutralizar los balonazos, Willian Pacho y su acompañante, tendrán menos trabajo.

Las estadísticas muestran que Paraguay convierte uno de cada diez córners en gol. Además, el 25% de sus tantos han sido de cabeza, confirmando que el juego aéreo es su principal arma ofensiva.

Bajas que condicionan la convocatoria

El equipo guaraní no contará con jugadores de peso. Mathías Villasanti, mediocampista de Grêmio, se recupera de una cirugía por lesión de ligamento cruzado y no volverá hasta 2026.

En la delantera, Isidro Pitta quedó fuera por molestias musculares en el Red Bull Bragantino. Su ausencia será de tres a cinco semanas. Julio Enciso, figura ofensiva del Estrasburgo, continúa en rehabilitación tras una lesión de rodilla.

También se suma la baja de Hugo Cuenca, de Olimpia, quien sufrió una lesión muscular a última hora y quedó fuera de la convocatoria. Estas ausencias reducen opciones, especialmente las de Villasanti, Enciso y Balbuena, pero Gustavo Alfaro insiste en mantener la intensidad colectiva.

Un ataque directo y por las bandas

Paraguay maneja en promedio un 42-45% de posesión, pero la utiliza con eficiencia. El equipo concentra el 60% de su juego en campo rival, priorizando transiciones rápidas y ataques por las bandas.

El 40% de los ataques llegan por la derecha, liderados por la velocidad de Almirón. El 30% se generan por la izquierda, con Ramón Sosa o Diego Gómez como protagonistas. Ambos aportan desbordes y centros precisos al área.

La selección guaraní dispara entre 10 y 12 veces por partido, con un 30% de remates desde fuera del área.

Transiciones rápidas y contragolpes letales

El equipo paraguayo aprovecha los errores de sus rivales. En transiciones rápidas mantiene un 70% de precisión en los pases, lo que lo convierte en un adversario peligroso en contragolpes.

La velocidad de Almirón y Sosa aportan jugadas de gol, especialmente cuando se suman los delanteros en el área. La presión tras pérdida y el orden táctico refuerzan su estilo práctico y efectivo.

El proceso refleja la marca del técnico argentino, quien dirigió a Ecuador en el Mundial de Catar 2022. Ahora busca repetir la fórmula con Paraguay: un bloque ordenado, competitivo y siempre peligroso en las jugadas de estrategia. El Paraguay vs Ecuador, se perfila como un partido que enfrenta a dos equipos sólidos y muy tácticos.