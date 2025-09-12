Actividades educativas en Manta por el Día Mundial de la Seguridad del Paciente 2025

El Distrito de Salud 1302 de Manta se une a la conmemoración global del Día Mundial de la Seguridad del Paciente. Esta fecha fue establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde 2019.

Este año, la iniciativa se centra en “Cuidados seguros para todos los recién nacidos y todos los niños”, con el lema “¡La seguridad del paciente desde el comienzo!”, destacando la necesidad de prevenir daños evitables en la atención pediátrica y neonatal desde el nacimiento hasta los nueve años.

La campaña insta a padres, cuidadores, proveedores de salud y comunidades a actuar de manera coordinada para eliminar riesgos en etapas críticas, alineándose con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 de la ONU sobre salud y bienestar.

Varias actividades del 15 al 19 de septiembre

Nelly Cedeño, responsable de calidad del Distrito 1302, anunció este viernes 12 de septiembre las actividades programadas del 15 al 19 de septiembre en los 31 establecimientos de salud del distrito. Estas incluyen acciones de promoción y educación en salas de espera. También habrá demostraciones prácticas sobre higiene de manos, lactancia materna segura y prácticas integrales del parto. “El objetivo es empoderar a la comunidad con herramientas para el cuidado infantil desde el inicio de la vida”, enfatizó Cedeño.

El punto álgido será el 17 de septiembre, día oficial de la conmemoración, con una feria educativa en el Centro de Salud Manta Tipo C. Este centro es un establecimiento certificado en calidad que atiende embarazos de alto riesgo. La feria abordará temas clave como la higiene básica para prevenir infecciones nosocomiales, beneficios de la lactancia exclusiva y protocolos para un parto humanizado y seguro. Además, se destacará la certificación de calidad del centro, que garantiza estándares OMS en atención materna-infantil.

Más actividades por la conmemoración

Para cerrar la semana, el 19 de septiembre a las 2:30 p.m., se realizará una segunda feria en el Centro de Salud Cuba Libre. Estas ferias buscan llegar directamente a la población vulnerable, fomentando la participación activa para reducir incidentes evitables. Estos pueden ser errores en la medicación neonatal o infecciones durante el posparto, se informó.

Cedeño aclaró que, aunque las charlas se extenderán a todos los centros durante la semana, los eventos macro se concentran en Manta Tipo C por su rol en la atención obstétrica. “No solo informamos, sino que construimos una cultura de prevención que beneficia a familias enteras”, agregó.

La conmemoración subraya que los niños, particularmente recién nacidos, enfrentan riesgos desproporcionados en sistemas de salud sobrecargados. En Manta, con su población diversa y desafíos como el acceso rural, estas actividades fortalecen la resiliencia comunitaria. Autoridades invitan a la población a participar activamente, recordando que la seguridad del paciente es un derecho universal.