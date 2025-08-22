Sicarios lo asesinan de varios disparos en el portal de una vivienda

Sicarios asesinaron a Víctor Alfonso Vélez Fernández, de 35 años, de varios disparos el 21 de agosto de 2025 a las 23h15 en la avenida Libertad, Portoviejo, por motivos desconocidos.

La noche del jueves, un estallido de disparos rompió la calma en la avenida Libertad, en la ciudadela El Florón de Portoviejo, provincia de Manabí. Víctor Vélez, de aproximadamente 35 años, estaba en el portal de una vivienda cuando dos hombres en una motocicleta lo sorprendieron. Los atacantes, con rostros cubiertos, dispararon varias veces, impactaron a Vélez en el pecho y la cabeza, y huyeron a gran velocidad, dejando un rastro de pánico. Vélez colapsó en la vereda, rodeado de un charco de sangre, junto a botellas de cerveza vacías y casquillos calibre 9 milímetros.

Familiares, alertados por los disparos, salieron de la vivienda y encontraron a Vélez sin vida. Los gritos de dolor resonaron en El Florón, mientras los parientes, entre llantos, rodearon el cuerpo con abrazos. El ECU-911 recibió la alerta y agentes de la Policía Nacional, acompañados por las unidades de Criminalística y Dinased, llegaron al lugar. Los oficiales acordonaron la avenida, recolectaron cinco casquillos y examinaron la escena. Militares del Ejército Ecuatoriano proporcionaron resguardo durante las pericias.

La Fiscalía de Manabí autorizó el traslado del cuerpo al Centro Forense de Manta para una autopsia. Los agentes interrogaron a varios testigos, quienes confirmaron la rapidez del ataque, pero no identificaron a los agresores. Los agentes buscaron por medio de grabaciones privadas en comercios cercanos identificar a los criminales. La Fiscalía abrió un expediente por homicidio, conforme al artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), explorando posibles móviles, como disputas personales o ajustes de cuentas.

tratan de identificar a sicarios que mataron a un hombre de varios disparos

La Dinased envió los casquillos al laboratorio de balística para identificar el arma utilizada. La Fiscalía solicitó pistas al 1800-DELITO y revisó el entorno de Vélez, para descartar vínculos con bandas criminales. Los investigadores analizaron grabaciones para rastrear la ruta de escape de los sicarios.

Víctor Vélez murió al instante por cuatro impactos de bala en el pecho y la cabeza, según el reporte preliminar de Criminalística. La autopsia, confirmará la trayectoria de los disparos. No se reportaron otros heridos en el ataque. Los familiares, oriundos de Portoviejo, velaron el cuerpo en El Florón tras el traslado desde Manta, exigiendo celeridad en las investigaciones.

La Policía Nacional intensificó patrullajes con el Ejército Ecuatoriano en la ciudadela. La Fiscalía programó una reconstrucción de los hechos para esclarecer el ataque.

Asesinato causó conmoción

El asesinato de Víctor Vélez conmocionó a El Florón, Portoviejo. La Policía Nacional buscó a los sicarios, mientras la comunidad exigió seguridad inmediata.

Portoviejo enfrenta más de 210 homicidios violentos entre enero y agosto de 2025, según la Policía. En julio, un ataque en San Pablo dejó un herido, con sicarios en motocicleta. La ciudadela El Florón, una zona residencial con alta actividad nocturna, carece de patrullajes suficientes, según los vecinos, quienes exigen más seguridad y reforzar la iluminación en varias calles. (22)