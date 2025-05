Sicarios asesinan a otro barbero en Manta: tercer homicidio en tres días en el barrio Jocay

El 10 de mayo de 2025 a las 10h45, Steven Flores, un barbero de 22 años, fue asesinado por sicarios en su barbería ubicada entre las calles J10 y J15 del barrio Jocay, Manta. Este homicidio es el tercero en tres días consecutivos en el mismo sector, elevando a 174 las muertes violentas en el distrito policial de Manta en lo que va del año.

El sábado 10 de mayo, alrededor de las 10h45, sujetos armados ingresaron a la barbería de Steven Flores en el barrio Jocay, entre las calles J10 y J15, y le dispararon en múltiples ocasiones. Según reportes policiales, los atacantes huyeron tras el crimen. Familiares trasladaron a Flores en un vehículo particular a un centro de salud, pero los médicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales al llegar. La Policía Nacional acordonó la escena y recolectó indicios balísticos, incluyendo casquillos de calibre 9 mm, para iniciar la investigación. Hasta el momento, no se ha identificado a los responsables ni el móvil del crimen.

Este homicidio se suma a dos asesinatos previos en el mismo sector. El jueves 8 de mayo, Anthony Vera fue acribillado entre las calles J10 y J11. El viernes 9 de mayo, Jean Carlos Vélez, también barbero y conocido como “Marciano”, fue asesinado a pocos metros del primer crimen, en un ataque que lo dejó gravemente herido antes de fallecer en un centro médico.

Una ola de homicidios en Manta

Manta enfrenta una escalada de violencia en 2025, con 174 muertes violentas registradas en el distrito policial que incluye Manta, Montecristi, y Jaramijó, superando las 99 muertes del mismo período en 2024, según datos de la Policía Nacional. El barrio Jocay, conocido por su actividad comercial y residencial, se ha convertido en un punto crítico de violencia, por presuntas extorsiones y tráfico de drogas.

La Policía Nacional atribuye esta ola de crímenes a disputas entre organizaciones criminales que buscan controlar territorios clave para el narcotráfico y la extorsión. Manta, un puerto estratégico en la costa ecuatoriana, es una ruta codiciada para el tráfico de drogas hacia América y Europa. En respuesta, el gobierno de Daniel Noboa ha intensificado operativos militares y policiales. Sin embargo, los homicidios persisten, con un promedio de 10,6 muertes violentas diarias a nivel nacional tras el decreto de conflicto armado interno en enero de 2025.

Respuesta de las autoridades

La Policía Nacional y la Fiscalía investigan los tres homicidios en Jocay, analizando cámaras de seguridad y testimonios para identificar a los sicarios. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ha reforzado su presencia en Manta desde abril de 2025. El hecho se dio tras el decreto 290 que ordenó operar temporalmente desde la ciudad. Sin embargo, residentes de Jocay expresan su preocupación por la falta de resultados concretos, exigiendo mayor seguridad en el barrio. Las autoridades no descartan que los crímenes estén vinculados a ajustes de cuentas entre bandas rivales.

Los asesinatos consecutivos en Jocay han generado temor entre los habitantes, especialmente en comerciantes como barberos, quienes temen ser blancos de la violencia. La Alcaldía de Manta ha solicitado mayor presencia militar, pero la percepción de inseguridad persiste. Organizaciones locales piden estrategias integrales que combinen seguridad con desarrollo económico para frenar la influencia de las bandas criminales.

