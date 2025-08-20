COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Seguridad
Crónica

Sicarios asesinan a estudiante tras salir de plantel educativo

Sicarios asesinaron a un estudiante frente a un colegio del cantón Sucre, Manabí. La Policía Nacional investiga, mientras los familiares impidieron la autopsia del menor.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
El cuerpo sin vida del estudiante quedó en los exteriores de la unidad educativa donde estudiaba.
El cuerpo sin vida del estudiante quedó en los exteriores de la unidad educativa donde estudiaba.
El cuerpo sin vida del estudiante quedó en los exteriores de la unidad educativa donde estudiaba.
El cuerpo sin vida del estudiante quedó en los exteriores de la unidad educativa donde estudiaba.

Redacción

Redacción ED.

Un estudiante fue asesinado por sicarios este miércoles 20 de agosto, aproximadamente a las 12h45, en la calle Esmeraldas, parroquia Leonidas Plaza, del cantón Sucre.

El menor de edad, aún con el uniforme escolar, salió de un plantel educativo cuando dos desconocidos en una motocicleta lo interceptaron.

Los sicarios, con rostros ocultos, dispararon certeramente, impactaron al adolescente en el cuerpo y la cabeza. Luego, huyeron a toda velocidad, dejando un rastro de pánico.

El joven, alcanzado por múltiples balas, colapsó en la acera y murió al instante, mientras los gritos de los transeúntes resonaban en la calle.

El ECU-911 recibió la alerta y agentes de la Policía Nacional, junto con las unidades de Criminalística y Dinased, llegaron al lugar. Los oficiales acordonaron la escena, recolectaron casquillos calibre 9 milímetros y examinaron marcas en el pavimento, pero los familiares, devastados, impidieron el levantamiento del cuerpo. En un acto de duelo, trasladaron al menor a una vivienda para velarlo, sin permitir la autopsia ordenada por la Fiscalía de Manabí. Esta decisión complicó las investigaciones, ya que los agentes no accedieron a pruebas forenses clave para determinar la causa exacta de la muerte.

Los familiares, entre llantos, rodearon el cuerpo del estudiante, mientras los vecinos, atónitos, evitaron acercarse por temor. La Policía Nacional interrogó a testigos, quienes confirmaron la rapidez del ataque, pero nadie identificó a los sicarios ni al vehículo.

Asesinan a estudiante y se encienden las alarmas

Los agentes esperan identificar a los criminales mediante grabaciones de cámaras de seguridad en la zona. La Fiscalía abrió un expediente por homicidio, conforme al artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), y exploró posibles móviles, aunque las causas permanecen desconocidas al cierre de esta edición.

La Dinased analizó los casquillos para identificar el arma utilizada. La Fiscalía solicitó información a quien tenga conocimiento de los responsables del hecho al 1800-DELITO para rastrearlos. La ausencia de autopsia limitó el avance, pero los oficiales continuaron revisando redes sociales y contactos del menor para hallar pistas.

La Policía anunció patrullajes conjuntos con el Ejército Ecuatoriano en Leonidas Plaza. La Fiscalía agilizó pericias para esclarecer el caso.

Asesinato de estudiante causa temor

El asesinato del estudiante conmocionó a Sucre. La Policía Nacional buscó a los sicarios, mientras la comunidad exigió seguridad para los escolares en Leonidas Plaza.

Sucre enfrenta 43 homicidios violentos entre enero y julio de 2025, según cifras policiales. En mayo, un ataque armado en Charapotó dejó un muerto. La parroquia Leonidas Plaza, con alta afluencia estudiantil, carece de vigilancia suficiente, según los moradores, quienes exigieron reforzar patrullajes para proteger a los jóvenes. (22)

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Diez días de agonía: adulto mayor murió tras ser atropellado por motocicleta en Santo Domingo

Por qué sientes sueño tras el almuerzo: La ciencia lo explica

CNEL dejará de emitir planillas físicas en 2025 y proyecta un ahorro de 5 millones de dólares

La histórica ruta del tren de Alausí vuelve a operar tras cinco años de inactividad

Esquema de inmunización actualizado empieza cobertura en Manta, Montecristi y Jaramijó

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Diez días de agonía: adulto mayor murió tras ser atropellado por motocicleta en Santo Domingo

Por qué sientes sueño tras el almuerzo: La ciencia lo explica

CNEL dejará de emitir planillas físicas en 2025 y proyecta un ahorro de 5 millones de dólares

La histórica ruta del tren de Alausí vuelve a operar tras cinco años de inactividad

Esquema de inmunización actualizado empieza cobertura en Manta, Montecristi y Jaramijó

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Diez días de agonía: adulto mayor murió tras ser atropellado por motocicleta en Santo Domingo

Por qué sientes sueño tras el almuerzo: La ciencia lo explica

CNEL dejará de emitir planillas físicas en 2025 y proyecta un ahorro de 5 millones de dólares

La histórica ruta del tren de Alausí vuelve a operar tras cinco años de inactividad

Esquema de inmunización actualizado empieza cobertura en Manta, Montecristi y Jaramijó

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO