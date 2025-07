“Si dentro de sesenta días, el Presidente no nos escucha, iremos a un plantón”

La Confederación Nacional de Jubilados y Pensionistas de Montepío del Ecuador (CNJE), liderada por la manabita Rosario Muñoz, exige al presidente Daniel Noboa atención inmediata a las demandas de los más de 744.000 jubilados y pensionistas que enfrentan abandono y precariedad.

“Más de 500.000 jubilados por vejez están sobreviviendo con pensiones insuficientes, la falta de acceso oportuno a citas médicas, exámenes y medicamentos”, dijo Muñoz, lo que genera angustia e indignación. “No estamos dispuestos a seguir permitiendo esta situación”, enfatiza.

Recordó que los jubilados votan con esperanza de cambio, pero hoy exigen con firmeza soluciones concretas para vivir con dignidad.

Dra. Muñoz, usted ha dicho que “una vida de esfuerzo no puede terminar en el silencio del Estado”. ¿Qué significa esto para los más de 744.000 jubilados que representa la CNJE, y qué los llevó a alzar la voz con tanta urgencia en 2025?



Indiscutiblemente, porque somos la única organización, la confederación de jubilados del Ecuador con vida jurídica, donde estamos amparados con una filosofía de igualdad, de derecho y de solidaridad. Y más que nada por la debacle en la que se encuentra la vida rutinaria del jubilado ecuatoriano con relación a la falta de medicinas, de citas médicas, de atención en los hospitales de manera oportuna, y lo más importante, la prioridad que tenemos como adulto mayor. Por eso alzamos nuestra voz. El 13 de abril salimos a las calles para elegir a un nuevo presidente que nos decía que tenía que ser un nuevo Ecuador, así hoy la levantamos con firmeza para que se cumpla de manera justa y equitativa una seguridad social transparente y sostenible.

¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrentan los jubilados en Ecuador para acceder a una atención médica digna en el IESS, y cómo afectan estas fallas, su calidad de vida?

Por ejemplo, para acceder a las citas médicas. Un mecanismo realmente robótico que no está tecnificado, que no dominan. Uno de los grandes obstáculos que también tenemos es que nos dicen que los médicos están de vacaciones y se sigue alargando las citas. A veces les dan de un año a otro. El jubilado espera con ansias ser atendido. Y cuando vamos a ser derivados a exámenes, no existen los aparatos médicos, siempre están dañados, obsoletos, no responden a un estándar de calidad.

La CNJE propone cinco medidas clave, como la reforma de la Ley de Seguridad Social y pensiones ajustadas al costo de vida. ¿Cuál de estas considera la más urgente y por qué?

Nosotros estamos proponiendo una reforma integral de la Ley de Seguridad Social que responda a la realidad que vive el jubilado ecuatoriano y por ende el afiliado, con una visión a largo plazo. Aspiramos que dentro del comité ejecutivo exista un representante de los jubilados, con mesas técnicas. Que se considere el clamor para ir mejorando. Que esa Ley no sea letra muerta.

¿Qué respuesta espera del presidente Daniel Noboa tras la solicitud enviada el 21 de abril de 2025, y qué pasos seguirá la CNJE si el diálogo no se concreta?

Confiamos plenamente en él, porque en su primera campaña dijo que iba a levantar su voz para darnos una pensión justa, equitativa y digna de acuerdo al costo de la vida. Y luego en esta última campaña, fuimos los jubilados, los adultos mayores que le dimos el voto y estamos seguros y convencidos de que ese puente se dará. Ya el viernes, posiblemente nos llame el director del IESS para un conversatorio. Pero nosotros queremos ser escuchados por el presidente de la República. Si dentro de sesenta días, él no nos escucha, no nos convoca, iremos a un plantón, siempre y cuando las bases lo determinen.

Usted mencionó que las pensiones de entre 225 y 450 dólares no cubren ni las necesidades básicas, con una canasta básica que supera los 700 dólares. ¿Qué historias de jubilados reflejan esta crisis?

Hay historias muy denigrantes, muy tristes, desoladoras, porque imagínese 225 dólares que solamente les alcanza para la medicina. Uno se pregunta cómo puede vivir esa persona, subsistir. Nosotros conocemos la realidad a través de la federación y en nuestras visitas a territorio. Nosotros vemos muchas veces el maltrato desde el momento en que ingresamos a un hospital, desde el guardia de seguridad nos mira con indiferencia y no se diga también cuando entramos al consultorio del médico, que solamente se encarga de mirar de manera fría esa computadora y ni siquiera evalúa cuál es el diagnóstico de la salud de ese jubilado o de ese adulto mayor. Cuando vamos a los prestadores externos, hay una diferencia garrafal entre un hospital del IESS a un prestador externo.

La CNJE plantea combatir la corrupción en el IESS y el BIESS. ¿Qué evidencia tienen de estas irregularidades, y cómo cree que una reingeniería integral podría cambiar la situación?

Nosotros esperamos que se dé dentro de la ley esa reforma integral, el programa de lucha contra la corrupción. Un ejemplo, si un jubilado o un adulto mayor le toca un especialista, le dice, te quiero atender, no tienes una cita, pero te puedo ver en un consultorio particular. Entonces, Cómo es posible si no le alcanza ni para los remedios y tenemos que ir a pagar una cita médica particular. Son 60 a 80 dólares. También luego nos derivan los exámenes al lugar que ellos eligen. Entonces, todo eso es una red. ¿Qué nos da a entender? También con las medicinas. De dos o tres días ya no existen. Imagínese los que sufren enfermedades catastróficas, diabetes o del corazón.

El Estado adeuda más de 24.000 millones de dólares al sistema de seguridad social. ¿Cómo propone la CNJE que se establezca un plan de pago claro y verificable para esta deuda histórica?

Indiscutiblemente conocemos que el presidente sí le ha dado un poco de atención a esa deuda, pero nosotros exigimos un plan inmediato, responsable del pago de la deuda del Estado, incluyendo la transferencia del 40 por ciento anual para pensión. También buscamos el mecanismo, a lo mejor, mayor aportaciones. Antes había diez aportaciones de un jubilado, hoy solamente cinco. Pero por qué no quieren aportar, porque no encuentran beneficio, no hay calidad de servicios.

¿Qué mensaje enviaría a los jubilados que se sienten abandonados y frustrados por la falta de atención del Estado, para mantener su esperanza en esta lucha?

Nuestro mensaje es que se mantenga la unidad del jubilado ecuatoriano, Es hora de mantener nuestra filosofía de solidaridad, de unidad, de justicia, porque unidos podemos hacer fuerza y hacer respetar la constitución y todas las leyes conexas. Ese mensaje que vamos a dar nosotros es de esperanza, que miren a la confederación como la única organización que velará y garantizará su salud. Pero si estamos divididos, no podremos avanzar. Por eso tenemos que buscar un diálogo nacional. Nos encontraremos en Riobamba el 18 de julio, que allá fue la ciudad donde se dio la génesis para declarar esa fecha como el día del jubilado ecuatoriano.

¿Cómo pueden los ciudadanos, más allá de los jubilados, apoyar las demandas de la CNJE para presionar por cambios en el sistema de seguridad social?

Los ciudadanos nos pueden apoyar en las grandes demandas que tiene la Confederación. Desde la academia organizarse, desde los colectivos. Que piensen en la defensa del IESS para lograr su sostenibilidad. Una red de opinión pública que permita llegar ante el Presidente de la República y cumpla con su gran campaña. Solo cuando la verdad prevalece es que hay justicia. Algún día ese ciudadano va a llegar a la vejez igual que nosotros.