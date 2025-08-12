Shrek 5 posterga su llegada a cines hasta junio de 2027

La esperada quinta entrega de Shrek, producida por DreamWorks Animation, no llegará a los cines el 23 de diciembre de 2026, como estaba previsto. Según el medio especializado Variety, el estreno se pospuso al 30 de junio de 2027. Aunque no se han revelado razones oficiales, expertos sugieren que la decisión busca evitar la competencia con blockbusters como Vengadores: Doomsday, Dune: Parte III y La Era de Hielo 6, programados para finales de 2026. Este cambio ha generado especulaciones sobre posibles ajustes en la producción, especialmente tras las críticas en redes sociales al diseño de los personajes.

Postergación del estreno

La franquicia Shrek, que debutó en 2001, ha sido un pilar del cine animado, recaudando más de 2,900 millones de dólares en taquilla global con sus cuatro películas principales, según datos de Box Office Mojo. Sin embargo, la quinta entrega ha enfrentado reacciones mixtas desde que se presentaron las primeras imágenes promocionales en 2024. Usuarios en plataformas como X expresaron descontento con el nuevo estilo visual de personajes icónicos como Shrek, Fiona y Burro, calificándolo de “poco fiel” a la estética original. Pese a estas críticas, fuentes cercanas a DreamWorks descartan que un rediseño sea el motivo del retraso.

Por el contrario, el ajuste en la fecha de estreno responde a una estrategia comercial. Diciembre de 2026 será un mes saturado de estrenos, con producciones de alto perfil que podrían eclipsar la visibilidad de Shrek 5. La nueva fecha, en pleno verano de 2027, posiciona a la película en una temporada de alta afluencia a los cines, según analistas de la industria.

Expectativas de los fans

Las críticas en redes sociales han puesto presión adicional sobre DreamWorks. En X, publicaciones con hashtags como #Shrek5 y #DreamWorks han acumulado miles de comentarios, muchos de ellos pidiendo un retorno al diseño clásico de los personajes. “El nuevo Shrek parece un render genérico, ¿dónde está el encanto del original?”, escribió un usuario en X el pasado mes de julio. Sin embargo, la productora no ha confirmado cambios en el diseño ni en la narrativa de la cinta.

Además, el retraso podría permitir a DreamWorks pulir aspectos técnicos y narrativos. La película, dirigida por Walt Dohrn y producida por Gina Shay, contará con el regreso de las voces originales en inglés: Mike Myers como Shrek, Cameron Diaz como Fiona y Eddie Murphy como Burro, según reportes de Variety. Este elenco busca mantener la esencia que convirtió a la saga en un fenómeno cultural.

Un Mercado Competitivo

El cambio de fecha refleja las dinámicas del mercado cinematográfico actual. En 2026, Vengadores: Doomsday de Marvel Studios y Dune: Parte III de Warner Bros. apuntan a dominar la taquilla navideña, mientras que La Era de Hielo 6 competirá directamente en el segmento familiar. Según datos históricos de Comscore, diciembre es uno de los meses más lucrativos para los cines, pero la saturación de estrenos puede fragmentar las audiencias.

Aunque el retraso ha generado incertidumbre entre los fans, también abre la puerta a una mayor preparación para garantizar el éxito de la cinta. DreamWorks no ha emitido comunicados adicionales, pero la expectativa por Shrek 5 sigue siendo alta, respaldada por el legado de una franquicia que marcó a generaciones. La nueva fecha de estreno, 30 de junio de 2027, será clave para determinar si la espera valió la pena.