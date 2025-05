Japonesa de 108 años reconocida como la barbera más longeva del mundo por Guinness

Shitsui Hakoishi, una japonesa de 108 años, ha sido reconocida por Guinness World Records como la barbera más longeva del mundo. La ceremonia de entrega del certificado tuvo lugar en Nakagawa, prefectura de Tochigi. Allí Hakoishi continúa atendiendo a clientes en su barbería, Rihatsu Hakoishi. A pesar de residir en una residencia de ancianos, la barbera mantiene su independencia y seguirá trabajando hasta los 110 años.

Nacida el 10 de noviembre de 1916 en una familia de agricultores en Nakagawa; Hakoishi decidió a los 14 años convertirse en barbera. Todo se dio tras una oferta para ser aprendiz en un salón de Tokio. En 1936, a los 20 años, obtuvo su licencia profesional y comenzó una carrera que abarca nueve décadas. En 1939, abrió una barbería junto a su esposo en Tokio, pero la perdió durante el bombardeo estadounidense de 1945.

Japonesa trabaja desde antes de la Segunda Guerra Mundial

Su esposo, conscripto durante la Segunda Guerra Mundial, falleció, dejándola con dos hijos pequeños. En 1953, Hakoishi reabrió su salón en Nakagawa, donde aún atiende a clientes habituales. La barbera atribuye su longevidad a una dieta ligera, ejercicios diarios como caminatas y estiramientos, y una filosofía de vida basada en no guardar rencor ni envidiar.

“Nunca me rindo, no envidio y no peleo”, afirmó en una entrevista, citando las enseñanzas de su madre. Su dedicación le valió ser portadora de la antorcha olímpica en Tokio 2021, caminando 200 metros a los 104 años. “Me sentí realmente viva”, recordó sobre esa experiencia, señaló la mujer japonesa.

Asegura que trabajará hasta los 110 años

El reconocimiento de Guinness, previamente otorgado al barbero estadounidense Anthony Mancinelli, fallecido en 2018 a los 107 años, destaca a Hakoishi como la única titular del récord. Dicha categoría se divide por género. Durante la ceremonia, expresó su gratitud: “Llegué hasta aquí gracias a mis clientes”. Su hijo, Hidemasa, también barbero, y su hija, Mitsuko, estuvieron presentes, celebrando su carrera.

Japón, con más de 36 millones de personas mayores de 66 años y 95 mil centenarios, es líder en longevidad, según el Ministerio de Asuntos Internos. Hakoishi, quien aún usa las tijeras de su época prebélica, representa un ejemplo de resiliencia y pasión por el trabajo. A pesar de un dolor de rodilla que limita su actividad, atiende a un puñado de clientes mensuales. “Cumpliré 109 este año, pero seguiré hasta los 110”, afirmó.

La historia de esta japonesa, verificada por LongeviQuest en 2024, resalta el impacto de la constancia y el propósito en la longevidad. La barbería Rihatsu Hakoishi sigue siendo un punto de encuentro comunitario, donde la dedicación de Shitsui inspira a generaciones.