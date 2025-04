Shakira vs. El Temach: ¿Una demanda real o puro revuelo digital?

¿Shakira demandó a El Temach? La cantante colombiana Shakira, de 48 años, habría iniciado acciones legales en contra el influencer mexicano Luis Castillejo, conocido como El Temach, por comentarios sobre su hijo Sasha, según afirmó el creador en Instagram, aunque la demanda no está confirmada.

Shakira, la reina del pop latino, está en boca de todos, pero no por su gira Las Mujeres Ya No Lloran. El influencer mexicano Luis Castillejo, alias El Temach, de 31 años, aseguró en Instagram que la cantante lo demandó tras sus comentarios sobre Sasha, su hijo menor de 10 años. En un video, El Temach criticó la forma de bailar de Sasha en un concierto, llamándola “amanerada” y atribuyéndola a la ausencia de una figura paterna tras la separación de Shakira y Gerard Piqué en 2022.

Sin embargo, la demanda no está verificada. Ni Shakira ni su equipo han confirmado acciones legales, y algunos creen que El Temach busca atención. “Es puro show para viralizarse”, escribió un usuario en X.

Shakira y El Temach, una polémica que encendió las redes

La controversia explotó cuando videos de Sasha bailando en la gira de su madre se viralizaron en TikTok. El Temach comentó: “Se está amanerando porque no convive con el papá. Es un entorno muy femenino”. Estas palabras desataron indignación por ser vistas como machistas y homofóbicas. “Atacar a un niño de 10 años es inaceptable”, dijo un fan.

Shakira, conocida por proteger a sus hijos Milán y Sasha, no ha hablado públicamente. Pero la furia de sus seguidores fue inmediata, exigiendo que tomara medidas. En Instagram, El Temach compartió un enlace supuestamente ligado a la demanda, pero llevaba a la canción Never Gonna Give You Up de Rick Astley, un meme de trolleo, lo que hizo dudar de su seriedad.

¿Estrategia o realidad?

El Temach, famoso por su contenido sobre “empoderamiento masculino”, no es ajeno a la polémica. Sus comentarios suelen generar críticas por perpetuar estereotipos de género. Tras el revuelo, pidió ayuda a abogados en redes, pero muchos lo acusan de capitalizar la situación. “Todo es una estrategia viral”, reportó Excelsior.

Shakira, por su parte, ha enfrentado batallas legales antes, como su caso de fraude fiscal en España en 2023, donde pagó una multa de 7.5 millones de euros para evitar prisión. Su enfoque actual está en su gira y sus hijos, lo que hace improbable que comente sin confirmación oficial.

El Temach en la cuerda floja

El Temach no se retractó. En un video posterior, minimizó las críticas con un tono burlón, según Infobae, lo que avivó el rechazo. “Debería asumir responsabilidad, no victimizarse”, comentó un seguidor en TikTok. Su historial de declaraciones polémicas, como enaltecer roles de género tradicionales, lo pone en el centro de la controversia.

En Globovisión, se reportó que la supuesta demanda busca “marcar un precedente” contra el discurso de odio. Pero sin documentos oficiales, la narrativa depende de El Temach.

¿Qué sigue en esta polémica?

Por ahora, la “demanda” sigue siendo un rumor. Shakira continúa su gira, que agotó entradas en Miami y México, mientras El Temach aprovecha la atención. Si la acción legal es real, podría sentar un estándar sobre cómo las figuras públicas protegen a sus hijos en la era digital. Si es falsa, El Temach habrá ganado clics a costa de un niño.

En un mundo donde las redes amplifican todo, Shakira sigue siendo un símbolo de resiliencia. Como dijo en People en 2024: “Hago lo que debo por mis hijos”. Por ahora, los fans esperan su palabra, mientras El Temach baila en el filo de la controversia.