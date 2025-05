Shakira celebra 20 años de su éxito ‘hips don’t lie’ en el programa The Tonight Show

La cantante colombiana Shakira deslumbró en el programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, donde celebró los 20 años de su icónico sencillo Hips Don’t Lie junto al rapero Wyclef Jean. La presentación en el popular programa estadounidense, que marcó el preludio de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, reafirmó su vigencia antes de recorrer más de 20 ciudades de Estados Unidos a partir del 13 de mayo del 2025. La actuación destacó la relevancia de un tema que revolucionó su carrera.

Acompañada por Wyclef Jean, Shakira interpretó Hips Don’t Lie, lanzado en 2005 como parte de la reedición de Oral Fixation Vol. 2. El sencillo, que vendió más de 11 millones de unidades y fue adaptado como Será Será en español y Bamboo para el Mundial de Alemania 2006, se convirtió en uno de los más exitosos de la historia. Durante el programa, Jimmy Fallon destacó el próximo inicio de la gira de Shakira, que arrancará el 13 de mayo en Charlotte y concluirá el 30 de junio en San Francisco, tras agotar entradas en América Latina, incluyendo Barranquilla, Bogotá y Medellín.

Shakira compartió su felicidad en sus redes sociales

En Instagram, Shakira celebró el “Hipsversario” y su amistad de dos décadas con Wyclef Jean, escribiendo: “¡Feliz Hipsversario! Lo único mejor que 20 años de Hips Don’t Lie son 20 años de amistad. Nos vemos en Charlotte el 13 para la gira inaugural”. La artista regresará a The Tonight Show este jueves 8 de mayo para una entrevista exclusiva con Fallon, consolidando su presencia mediática en Estados Unidos antes del inicio de su tour. Los fans pueden ver su actuación en el canal de YouTube del programa.

La presentación en The Tonight Show llega tras el impacto de Shakira en la MET Gala, donde también captó la atención mundial. Su aparición en el programa de Fallon refuerza su estrategia de promoción para la gira, que marca su regreso a los escenarios estadounidenses tras años de ausencia. Hips Don’t Lie no solo consolidó a Shakira como una estrella global, sino que sigue siendo un himno atemporal que conecta con audiencias de todas las generaciones.

El contexto de esta actuación se enmarca en un momento de alta expectativa por el Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, que promete ser uno de los eventos musicales más destacados del año. Con boletos agotados en múltiples ciudades, Shakira demuestra su capacidad para mantenerse relevante en la industria. Su paso por The Tonight Show no solo celebra un hito de su carrera, sino que también anticipa un espectáculo que combinará sus grandes éxitos con temas de su reciente álbum.