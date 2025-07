Shakira anuncia nueva música mientras continúa su gira ‘Las mujeres ya no lloran’

Shakira emocionó a sus seguidores al revelar que trabaja en nueva música. La cantante colombiana, en plena gira ‘Las mujeres ya no lloran’, sorprendió al anunciar que se tomó un tiempo para grabar en el estudio.

A través de su cuenta de Instagram, compartió fotos mostrando su entusiasmo por este nuevo proyecto. “Aquí cocinando… Get ready for new music…”, escribió Shakira junto a las imágenes donde aparece al lado de una consola. La publicación rápidamente se llenó de comentarios de fans ansiosos por escuchar sus próximas canciones. Palabras como “Lo que tanto pedíamos” y “Nueva música es un gran regalo” reflejan la expectativa que genera esta noticia.

Gira latinoamericana de Shakira y nuevos destinos confirmados

Actualmente, Shakira continúa con su exitosa gira mundial, que ha marcado un récord en ventas y asistencia. La etapa norteamericana está por concluir, y la artista anunció que regresará a Latinoamérica para continuar con sus conciertos.

En Instagram, expresó su alegría por volver a casa antes de continuar con las fechas en Europa y Asia. “Estoy aquí, Latinoamérica. Antes de Europa y Asia es una alegría volver a casa. Vuelvo para reencontrarme con ustedes, con los abrazos que quedaron pendientes y las canciones que faltan por cantar juntos”, afirmó la barranquillera.

Shakira confirmó que visitará Colombia, Perú, Chile y Argentina, y sumó nuevos destinos como Paraguay, Uruguay y Ecuador. Los conciertos en Latinoamérica están programados para el último trimestre de 2025, tras sus presentaciones en México y República Dominicana.

La gira ‘Las mujeres ya no lloran’ se ha posicionado como la más extensa de su carrera, con récords de asistencia y venta de entradas agotadas en varias ciudades. En Quito, Ecuador, por ejemplo, ya logró un doble sold out en el Estadio Olímpico Atahualpa, demostrando su gran aceptación y popularidad.