Sergio Peña responde tras expulsión de Revolución Ciudadana: “Las manzanas podridas se oponen a todo»

El asambleísta Sergio Peña fue expulsado de la Bancada Ciudadana, afín al movimiento Revolución Ciudadana, el 29 de mayo, tras votar a favor del informe para el primer debate del proyecto de Ley de Solidaridad Nacional, presentado por el presidente Daniel Noboa. Horas después, Peña publicó un mensaje en la red social X, criticando a “tres o cuatro” líderes del correísmo, a quienes calificó como “manzanas podridas” que priorizan intereses personales y obstaculizan el bienestar del país.

La expulsión de Peña se concretó tras su voto en la Comisión de Desarrollo Económico el 27 de mayo, donde apoyó el informe del proyecto económico urgente contra la economía criminal, una iniciativa rechazada por el correísmo. Peña defendió su decisión, argumentando que logró reformar aspectos perjudiciales del proyecto y cuestionó la oposición sistemática a las propuestas del oficialismo. “¿Oponerse por oponerse? No, gracias”, afirmó en X. Su postura generó críticas de figuras como Luisa González, líder del movimiento, Andrés Arauz y la asambleísta Christina Jácome, con quienes Peña ha intercambiado mensajes públicos.

Peña se pronunció en X sin dar nombres

En su declaración, Peña no mencionó nombres específicos, pero señaló que “las manzanas podridas” mienten a sus militantes, se oponen a todo y han perdido elecciones por su sectarismo. “Soy un profesional con criterio propio y me debo a mis mandantes, no a la decisión de dos o tres personas”, escribió, añadiendo un mensaje de “éxitos y bendiciones”. Sus publicaciones también incluyeron frases como “RC debe reinventarse” y “para ser orgánicos, hay que ser democráticos”, reflejando su desacuerdo con la dirigencia del movimiento.

El enfrentamiento de Sergio Peña con el correísmo marca un hecho sin precedentes en Revolución Ciudadana, antes conocida como Alianza PAIS y UNES. Aunque otros militantes han cuestionado públicamente a sus líderes, Peña, un legislador debutante, ha destacado por confrontar abiertamente a figuras clave del movimiento. Incluso respondiendo con ironía a González. Sus críticas públicas han incluido referencias al triunfo electoral de Noboa, atribuyéndolo a las fallas del correísmo, y acusaciones de falta de democracia interna en el movimiento.

El proyecto que ha generado controversia

El proyecto de Ley de Solidaridad Nacional, enviado con carácter de económico urgente, busca combatir economías criminales. Sin embargo, ha generado controversia dentro del correísmo, que lo considera contrario a sus principios. Según datos de la Asamblea Nacional, el proyecto está en etapa de primer debate, y su aprobación requiere el respaldo mayoritario de los legisladores. La decisión de Peña de apoyar el informe desató tensiones internas, culminando en su salida del bloque legislativo.

El contexto político en Ecuador refleja una polarización creciente. En 2024, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), la percepción de inseguridad ciudadana alcanzó el 68%. Esto impulsó a iniciativas como la de Noboa para enfrentar el crimen organizado. Sin embargo, la oposición, liderada por Revolución Ciudadana, mantiene una postura crítica hacia las políticas del gobierno, generando roces incluso entre sus propios miembros.

La expulsión de Sergio Peña evidencia las divisiones internas en el correísmo, que enfrenta el desafío de mantener la cohesión mientras se prepara para futuros procesos electorales. Por su parte, Peña ha reiterado su compromiso con sus electores y su intención de actuar según su criterio, sin plegarse a directrices partidistas. Los detalles del caso están disponibles en los canales oficiales de la Asamblea Nacional y en las publicaciones de Peña en X.