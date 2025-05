Sergio Peña, asambleísta de RC, responde a Luisa González tras cuestionamiento por su votación en la Asamblea

Sergio Peña, asambleísta de Revolución Ciudadana (RC), respondió con contundencia a las críticas de Luisa González. La excandidata presidencial cuestionó su voto en la Comisión de Desarrollo Económico. Peña respaldó el informe para el primer debate de una ley económica urgente enviada por el Presidente Daniel Noboa. Este proyecto busca combatir economías criminales en Ecuador.

El 27 de mayo de 2025, la Comisión aprobó el informe con ocho votos, dos de ellos correístas. Peña, miembro de la Comisión, enfrentó críticas de González por su decisión. Ella afirmó que su voto no reflejó el criterio técnico ni la línea de RC.

En un video de nueve minutos, Peña defendió su postura. Publicó en X: “Por cosas como estas, ganó Noboa”. Su respuesta busca aclarar su voto y criticar la oposición sin propuestas.

Sergio Peña aboga por una oposición técnica

Peña explicó que la ley pasaría por el respaldo oficialista. Seis de los ocho votos en la Comisión eran del oficialismo. Además, el proyecto ya tenía la calificación urgente en el CAL. Oponerse sin alternativas, según Peña, resulta inútil.

El asambleísta propuso cambios para evitar arbitrariedades en la ley. Sin embargo, RC no envió observaciones antes del plazo del domingo. Peña presentó sus propias sugerencias, que abordaron riesgos de persecución. Estas se incluyeron en el informe final.

Sergio Peña lamenta la falta de apoyo de la bancada

Sergio Peña lamentó que su bancada no propuso alternativas al proyecto. Él optó por enviar sus observaciones para no parecer inactivo. “No quería quedar como vago que no trabaja”, afirmó. Sus propuestas mejoraron el proyecto, según él.

El asambleísta destacó su enfoque técnico como jurista. Criticó la postura de oposición rígida de RC. Para Peña, esta actitud refuerza el discurso oficialista de obstrucción. “Oponerse por oponerse no beneficia a Ecuador”, enfatizó.

Llamado a la renovación en RC

Sergio Peña señaló que ciertos líderes “quemados” dañan al correísmo. Propuso una renovación generacional con nuevos cuadros políticos. “Una oposición propositiva cambiará el país”, afirmó. A pesar de la falta de apoyo de RC, él mantuvo su lealtad.

El asambleísta cuestionó que lo acusen de deslealtad. “Valentía es no quedarse callado”, dijo. Su video busca abrir un debate dentro del movimiento. Peña insiste en que la oposición debe ser constructiva.

Impacto en el correísmo

La respuesta de Peña expone tensiones internas en RC. Su voto y críticas a la bancada generan controversia. González insistió en que Peña ignoró la línea del movimiento. Este roce podría redefinir el rumbo de la oposición.

Sergio Peña defiende su coherencia y trabajo técnico. Su llamado a la renovación resuena entre sectores del correísmo. La ciudadanía observa si estas diferencias fortalecerán o debilitarán a RC. El debate interno apenas comienza.