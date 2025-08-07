COMUNIDAD POR USD 1
Ser madre soltera nunca fue un plan para Chiky Bombom, pero la vida impuso sus reglas y ella las aceptó con coraje

Ser madre soltera nunca fue un plan para Chiky Bombom, pero la vida impuso sus reglas y ella las aceptó con coraje

A pesar de las circunstancias adversas, la dominicana confirma que su hijo respeta profundamente a su padre.
Chiky Bombom, reconocida conductora del programa ‘En Casa con Telemundo’, compartió detalles profundos sobre su camino como madre soltera. A pesar de su personalidad carismática y positiva, su vida ha enfrentado momentos difíciles.

Recientemente, en una conversación íntima con Clarissa Molina, reflexionó sobre la experiencia de criar a su hijo Cartier, quien recientemente cumplió 15 años, sin la presencia constante del padre. “Yo nací para ser mamá (…) A veces tú tienes planes y la vida te los cambia y hay que aceptarlos tal y como son y tirar para adelante.”, precisó la famosa dominicana.

Apoyada en el cariño de su familia, ha enfrentado los desafíos de criar a un hijo sin la compañía del padre. “Es difícil. Mi familia me ha ayudado mucho, pero los niños necesitan un papá”, explicó con sinceridad.

La ausencia del padre se produjo por circunstancias dolorosas y complejas. Mientras Cartier era un bebé, el padre enfrentó problemas legales y terminó preso por decisiones de su juventud, antes de formar la familia con Chiky. Ella contó que “Él en su juventud lidiaba con droga y en los Estados Unidos pueden pasar 700 años y si hiciste un crimen tienes que pagar.”, precisó.

Mantener el vínculo ante la distancia y la adversidad

Pero lo que para muchos parecería un obstáculo imposible, para Chiky Bombom ha sido un motivo para generar un vínculo familiar fuerte.

La conductora subrayó que la comunicación entre padre e hijo se mantiene diaria y fluida, lo que fortalece el sentido de familia. “Él tiene buena comunicación con su papá, habla todos los días con su papá. Tenemos relación los tres,” comentó en la entrevista.

Y la clave de este vínculo se sostiene en la honestidad. Desde muy pequeño, Cartier supo la verdad sobre la situación de su padre. A los cinco años le explicó: “Tu papá está preso,” acompañando esa revelación con visitas a la cárcel para mantener el contacto físico. “Yo le decía: ‘Esto es lo que hay y hay que aceptarlo porque esa fue la vida que nos tocó.’”, reveló Chiky Bombom.

A pesar de las circunstancias adversas, la dominicana confirma que su hijo respeta profundamente a su padre. Este respeto refleja la madurez tanto de Cartier como de su madre, que desde el inicio se propuso construir un entorno familiar sincero, basado en la realidad y el amor.

