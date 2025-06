Separación confirmada: Chris Martin y Dakota Johnson ponen fin a su romance tras ocho años

El cantante Chris Martin y la actriz Dakota Johnson han puesto fin a su relación sentimental de casi ocho años, según reportes de medios estadounidenses publicados este martes 4 de junio. La noticia, que impacta en el ámbito de la farándula internacional, fue confirmada por fuentes cercanas a la pareja a la revista PEOPLE, quienes indicaron que esta vez la separación es definitiva tras varios altibajos en su romance. Ni Johnson ni Martin han emitido declaraciones públicas hasta el momento.

La actriz de 35 años, conocida por su papel en 50 sombras de Grey, y el vocalista de Coldplay, de 48, mantenían una relación desde 2017. Este período se caracterizó por la discreción, aunque los rumores de compromiso fueron constantes. «Esta vez parece definitiva», expresó una de las fuentes consultadas por PEOPLE, destacando el carácter de la decisión. Hasta la fecha, los representantes de la pareja no han respondido a las solicitudes de la prensa.

Fin a su relación: el vínculo de ocho años

Chris Martin y Dakota Johnson fueron vinculados por primera vez en octubre de 2017. Esto ocurrió poco más de un año después de que el músico finalizara su divorcio con la actriz Gwyneth Paltrow. Desde el inicio, ambos optaron por mantener su relación mayormente fuera del foco mediático. Sin embargo, en ocasiones se les vio juntos en eventos privados o durante las giras del cantante.

En enero de 2024, por ejemplo, la pareja fue fotografiada tomada de la mano en la India. Martin se encontraba allí de gira con Coldplay. Más recientemente, el pasado 16 de mayo, se les vio juntos en Malibú, California, ciudad donde compartían una residencia. Esta fue su última aparición pública conocida antes de que los rumores de ruptura surgieran.

Declaraciones públicas y rumores anteriores

A pesar de su discreción, Dakota Johnson sí hizo declaraciones públicas sobre el músico y su entorno familiar. En una entrevista con Bustle, la actriz expresó su cariño por los hijos de Martin con Gwyneth Paltrow. «Amo a esos niños como si mi vida dependiera de ello. Con todo mi corazón», afirmó. También dedicó elogios al líder de Coldplay. «Me encanta verlo. Podría verlo todos los días. No sé cómo explicarlo. Siento que estoy viendo a mi ser favorito hacer su cosa favorita», añadió.

A lo largo de su relación, Martin y Johnson enfrentaron varias especulaciones sobre separaciones y una posible boda. En 2019, tuvieron una breve ruptura que, según US Weekly, se resolvió en parte gracias a la mediación de la exesposa de Martin. «Gwyneth fue quien los impulsó a volver», reveló una fuente al medio en agosto de ese año.

Posteriormente, en diciembre de 2019, la pareja reavivó los rumores de compromiso. Johnson fue vista usando un anillo de esmeralda en la mano izquierda. No fue hasta marzo de 2024 que un insider confirmó a PEOPLE que estaban comprometidos «desde hacía años», pero «sin apuro por casarse». En agosto de 2024, se volvió a especular sobre el quiebre del vínculo. Un representante de la actriz desmintió los rumores. «Los reportes no son ciertos. Están felizmente juntos», aseguró entonces a US Weekly.

Pistas en declaraciones recientes

De manera paralela, la actriz también mostró su anillo de compromiso a los paparazzi, según consignó Page Six. Aquel gesto buscaba enviar un mensaje claro: la relación seguía en pie. En ese entonces, otra fuente reconocía que no todo era perfecto. «Claro que han tenido problemas y se han tomado descansos en el pasado, pero ahora las cosas están bien. Ambos aman sus carreras y están equilibrando todo lo mejor que pueden», dijo el allegado para PEOPLE.

Tras el reciente reporte, Page Six resaltó las declaraciones de Dakota Johnson a Los Angeles Times como posibles pistas del distanciamiento. Mientras promocionaba su próxima película Materialistas, la actriz reflexionó sobre los vínculos amorosos y las convenciones sociales en torno al matrimonio y el divorcio. «Durante mucho tiempo hemos sido muy rápidos en juzgar las relaciones o cómo deberían suceder, cómo deberían existir en el mundo», dijo Johnson. «Cuándo deberían casarse las personas. El divorcio es malo. Todas estas cosas que, en realidad, si lo piensas, ¿por qué el divorcio es malo? ¿Por qué la gente tiene que casarse a cierta edad o solo una vez? ¿Por qué? No importa». La película, una comedia romántica dirigida por Celine Song, se estrenará en cines el próximo 13 de junio. Johnson comparte pantalla con Chris Evans y Pedro Pascal.

Según Page Six, al referirse a su personaje en la cinta, la actriz admitió haber conectado con el retrato emocional que ofrece la historia. «Todos están confundidos sobre qué demonios deberían hacer con su corazón y cuál es el movimiento correcto. Me pareció muy honesto, y algo con lo que cualquiera se puede identificar», concluyó.