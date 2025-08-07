Sentencian a presunto extorsionador por amenazar a funcionaria en Santa Elena

Un tribunal de garantías penales sentenció a Robinson Eddie D. C. a cinco años de prisión por extorsionar a una funcionaria pública en el cantón La Libertad, provincia de Santa Elena. El acusado exigió 10.000 dólares a la víctima a cambio de no atentar contra su integridad ni la de su familia y de no divulgar supuestos actos de corrupción en redes sociales. Los hechos ocurrieron el 10 de febrero de 2025, tras varios meses de amenazas iniciadas en septiembre de 2024.

La Fiscalía General del Estado, a través de la Unidad de Patrimonio Ciudadano, lideró la investigación tras la denuncia presentada por la afectada. La víctima reportó haber recibido mensajes intimidatorios con imágenes de su domicilio, lugar de trabajo y actividades diarias, enviados por el condenado para presionarla.

Investigación y captura de implicado

El proceso investigativo reveló que Robinson Eddie D. C. utilizaba un programa en redes sociales denominado “La voz del pueblo, vuelve por ti mi provincia” para extorsionar a autoridades y funcionarios públicos. Según la Fiscalía, el acusado comenzó las exigencias en septiembre de 2024, cuando la víctima realizó dos pagos de 1.000 dólares cada uno. En febrero de 2025, el extorsionador insistió en el pago de los 8.000 dólares restantes mediante depósito bancario.

Tras la denuncia, la Fiscalía, en conjunto con la Unidad Especializada en Casos de Secuestro y Extorsión (Unase) de la Policía Nacional, organizó un operativo en un centro comercial de La Libertad. En este lugar, las autoridades capturaron al acusado en flagrancia el 10 de febrero de 2025, frustrando un nuevo intento de extorsión.

Pruebas y sentencia condenatoria

Durante la audiencia de juzgamiento por procedimiento directo, la fiscal presentó pruebas contundentes. Los datos incluyen ocho testimonios, informes investigativos, reportes de aprehensión, pericias de extracción de información de mensajes y llamadas telefónicas, y un reporte del servicio ECU 9-1-1. Además, se incluyó un informe de reconocimiento del lugar de los hechos, que permitió reconstruir los eventos denunciados.

La Jueza de Garantías Penales dictó la sentencia contra Robinson Eddie D. C. como autor directo del delito de extorsión, conforme al artículo 185, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece penas de tres a cinco años de prisión. La condena incluyó una multa de 24 salarios básicos unificados y el pago de 3.000 dólares como reparación integral a la víctima. Asimismo, se ordenó el cierre del programa en redes sociales utilizado por el condenado como medida de no repetición.

Delito de extorsión

La extorsión se ha convertido en un delito recurrente en varias regiones de Ecuador, afectando especialmente a funcionarios públicos y autoridades locales. Según datos del Ministerio del Interior, en 2024 se registraron más de 1.200 denuncias por extorsión a nivel nacional. Los datos representan un aumento del 15% respecto al año anterior. En Santa Elena, casos similares han sido reportados, lo que ha llevado a las autoridades a fortalecer operativos conjuntos entre la Fiscalía y la Policía Nacional.

La sentencia emitida en este caso refuerza los esfuerzos por combatir la extorsión en el país. La clausura del programa de redes sociales utilizado por el condenado también busca prevenir futuros delitos similares, al limitar plataformas que puedan ser explotadas para intimidar a ciudadanos.

La víctima, por su parte, no ha emitido declaraciones públicas tras la resolución del caso. (MK)