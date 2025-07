Sentencian a 13 miembros de Comandos de la Frontera ligada al narcotráfico y armas

El Tribunal de Garantías Penales Especializado en Corrupción y Crimen Organizado dictó sentencia contra trece procesados por delincuencia organizada con fines de narcotráfico, tráfico de armas y lavado de activos ligados a Comandos de la Frontera.

Los cabecillas Kerly A., Juan Ch., Aldair O., Henrry C. y Cristian R. recibieron trece años de prisión como autores directos.

Los colaboradores Carlos A., Luis A., José M., Josué M., Gerardo P., Heiner C., Brayan C. y Alexandra R. fueron condenados a diez años de cárcel.

La decisión se basó en la valoración de pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado, que demostró la participación de los sentenciados en una red delictiva que operaba desde la frontera colombo-ecuatoriana.

Juicio con pruebas técnicas y testimoniales

La audiencia de juzgamiento comenzó el 8 de mayo de 2025 y se desarrolló durante seis jornadas consecutivas.

El fiscal del caso presentó alegatos en los que señaló que los acusados formaban parte del grupo armado Comandos de la Frontera, disidencia de las FARC.

Durante el proceso se presentaron más de 60 testimonios, incluidos los de agentes de la Policía Nacional y peritos técnicos.

Se expusieron evidencias como inspecciones oculares, seguimientos, vigilancia, análisis de voz y documentación financiera.

Los testimonios permitieron corroborar la presencia activa de los sentenciados en hechos delictivos ocurridos en varias provincias, con fines de tráfico de droga y armas.

Investigaciones por lavado de activos

El Tribunal dispuso iniciar una investigación adicional por lavado de activos, a partir del informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que evidenció movimientos sospechosos de grandes sumas de dinero vinculados a los procesados.

La Policía afirmó que las empresas fachada en Ecuador y otros países, incluyendo España, canalizaron los recursos. El mecanismo servía para infiltrar fondos de origen ilícito en sectores económicos legítimos.

Operativo en cinco provincias

El 29 de agosto de 2024, la Fiscalía lideró un operativo simultáneo en Sucumbíos, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha, Guayas y Orellana.

En esta acción fueron detenidas 16 personas, todas vinculadas a la red criminal.

Las investigaciones revelaron que los implicados formaban parte de una estructura transnacional dedicada a actividades ilícitas como narcotráfico, comercio ilegal de armas y blanqueo de dinero.

Captura internacional del cabecilla

Las autoridades detuvieron a Roberto Carlos Á., alias ‘Gerente’, uno de los líderes de esta organización, el 26 de junio de 2025 en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos). La Policía de Ecuador e Interpol coordinaron una operación para capturar a alias ‘Gerente’.

Las autoridades buscaban a alias ‘Gerente’, quien tenía una notificación roja de Interpol, por actos terroristas y narcotráfico. El Gobierno informó que su detención se produjo un día después de la captura de ‘Fito’, otro de los líderes del crimen organizado en Ecuador.

Bienes vinculados en Santo Domingo con Comandos de la Frontera

Posteriormente, el 18 de mayo de 2025, el Ejército Ecuatoriano, con base en labores de inteligencia, allanó dos haciendas ubicadas en Santo Domingo de los Tsáchilas y la parroquia Patricia Pilar (Los Ríos).

Una de las propiedades pertenecía a Kerly A., la hija del cabecilla de Comandos de la Frontera.

En los predios se incautaron armamento, municiones y dispositivos de comunicación, evidencias entregadas a Fiscalía.

Según la Policía, estos bienes formaban parte del aparato logístico de la red criminal, usado para almacenar armas y coordinar operaciones ilegales.

Comandos de la Frontera: implicación en ataque armado

Alias ‘Gerente’ participó directamente en el ataque armado en Alto Punino, Orellana, en mayo de 2025, donde mataron a 11 militares ecuatorianos.

Los Comandos de la Frontera, grupo que opera desde Putumayo (Colombia), se atribuyeron la acción (5).