Senescyt extiende plazo de postulación a becas de inglés «Because he is nice» hasta el 30 de mayo

La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) anunció hoy, 5 de mayo de 2025, en Ecuador, la extensión del plazo de postulación a becas al programa de certificación en inglés «Because He Is Nice» hasta el 30 de mayo de 2025. Esta decisión busca brindar más oportunidades a los ecuatorianos para acceder a esta formación gratuita y virtual, impulsada por el Gobierno de El Nuevo Ecuador, con el objetivo de fortalecer el talento humano del país.

El programa «Because He Is Nice» ofrece una certificación gratuita en inglés a través de una modalidad virtual. Hasta la fecha, se han adjudicado más de 200 000 becas, y la meta es alcanzar las 400 000, lo que subraya el compromiso del gobierno con la educación de calidad y la mejora de las perspectivas académicas y laborales de los ciudadanos. Esta iniciativa se alinea con las políticas de formación en áreas consideradas clave para el desarrollo nacional.

Postulación de becas

Para ser elegible para estas becas, los aspirantes deben cumplir con una serie de requisitos fundamentales. Estos incluyen tener 18 años o más, poseer un título de bachiller, no haber incumplido programas de becas o créditos educativos previamente, y no tener impedimentos para realizar trámites públicos. Los interesados en postular pueden hacerlo a través de la página web oficial habilitada por la Senescyt: educontinua.senescyt.gob.ec/.

Plazos para becarios y puntos de atención

Las autoridades otorgan a los aspirantes beneficiados con la beca un plazo de dos meses desde la fecha de adjudicación para que formalicen su situación y firmen el contrato correspondiente. Para facilitar este proceso, la Senescyt ha habilitado 50 puntos de atención distribuidos a nivel nacional, buscando así acercar el servicio a los ciudadanos y resolver cualquier duda o inconveniente que puedan surgir durante la suscripción del documento.

Inicio de clases e instituciones participantes

Una vez que firmen el contrato, las autoridades enviarán a los becarios por correo electrónico las instrucciones detalladas para comenzar sus clases. Siete instituciones de prestigio, tanto nacionales como internacionales, especializadas en la enseñanza del idioma inglés, impartirán los cursos. Estas instituciones son: Instituto Superior Tecnológico Internacional, Instituto Superior Tecnológico Almirante Illingworth, Instituto Superior Tecnológico Portoviejo, Fundación Social Perea, Instituto Superior Tecnológico Superarse, Globalcec, y World Literacy Organization- WLO. Esta colaboración asegura una formación de calidad y un aprendizaje efectivo para todos los estudiantes seleccionados.