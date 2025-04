Selena Gómez, Mujer del Año en los Billboard Mujeres Latinas en la Música.

La cantante y actriz Selena Gómez recibirá el reconocimiento Mujer del Año en la próxima gala de los Billboard Mujeres Latinas en la Música. En este prestigioso evento, que tendrá lugar el 24 de abril en Miami, Estados Unidos, destacará su éxito excepcional, su liderazgo y su profunda influencia dentro de la vibrante industria musical.

Billboard y Telemundo hicieron el anuncio oficial, destacando la trayectoria de Selena Gómez. «Su voz ha llegado a millones y su mensaje ha tocado corazones. @selenagomez será homenajeada como Mujer del Año en #BBMujeresLatinas ¡Imperdible el jueves 24 abril por Telemundo!», publicaron en sus plataformas digitales. Este reconocimiento llega poco después del lanzamiento de su reciente álbum, I Said I Love You First, consolidando aún más su impacto en la música.

Reacciones y expectativas de los fans de Selena Gómez

Tras conocerse la noticia, los seguidores de Selena Gómez no tardaron en expresar su entusiasmo y alegría por este merecido homenaje. Innumerables comentarios inundaron las redes sociales, mostrando el cariño y la admiración que sienten por la artista. «Ojalá tenga una presentación», comentó un fan, mientras que otro añadió: «Que alegría, me encanta ella la sigo desde los Hechiceros». Mensajes como «Felicidades preciosa mujer, sin duda un ejemplo a seguir» y «La mejor, se lo merece» reflejan el sentir general de sus admiradores ante este premio de Billboard Mujeres Latinas en la Música.

Selena Gómez recibe la designación como Mujer del Año y se une a un distinguido grupo de mujeres que también honran en esta edición de los Billboard Mujeres Latinas en la Música. Junto a ella, otras destacadas artistas recibirán premios por sus contribuciones a la industria musical latina.

Un reconocimiento a la trayectoria femenina

Entre las talentosas mujeres que recibirán homenaje se encuentran Anitta, quien recibirá el Premio Vanguardista, y Belinda, merecedora del Premio Evolución. La fallecida Celia Cruz se hará del galardón Premio Leyenda, mientras que Chiquis recogerá el Premio Impacto. Por su parte, Ha*Ash se hará del Premio Inquebrantable y Natti Natasha se consagrará Artista Imparable.

Por otro lado, la icónica Olga Tañón celebrará su Premio Trayectoria Musical en los Billboard Mujeres Latinas en la Música.

La tercera edición de los Billboard Mujeres Latinas en la Música promete ser una noche inolvidable, llena de talento y celebración. El evento se verá a través del canal Telemundo y los servicios de streaming Universo y Peacock.