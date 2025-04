Selena Gómez conquistó el miedo: Cómo su diagnóstico bipolar impulsó su activismo

Selena Gómez reveló en abril de 2020 en McLean Hospital, Massachusetts, su diagnóstico de trastorno bipolar, usando el miedo inicial para impulsar proyectos de salud mental que rompen estigmas.

Selena Gómez no tuvo un camino fácil. En 2020, tras años de lucha con ansiedad y depresión, fue diagnosticada con trastorno bipolar en McLean Hospital. “Cuando salí, no sabía cómo lidiar con mi diagnóstico”, confesó en su documental Selena Gomez: My Mind & Me (Mi mente y yo). Ese miedo inicial, sin embargo, se convirtió en motor de cambio.

En una charla con Miley Cyrus en Bright Minded. Selena habló sin filtros: “Saber más me ayudó. No me asusta una vez que lo entiendo”. Esta apertura marcó un antes y un después, inspirando a fans y desatando conversaciones en redes sobre la salud mental.

Su documental, estrenado en Apple TV+ el 4 de noviembre de 2022, mostró su viaje crudo: desde un episodio de psicosis en 2018 hasta su compromiso con la terapia. La cinta no solo conmovió, sino que impulsó su misión de normalizar la salud mental.

Selena: de la oscuridad a la acción

Selena transformó su miedo en proyectos concretos. Fundó el Rare Impact Fund en 2020, con meta de recaudar 100 millones de dólares para salud mental. También lanzó Wondermind (Mente maravillosa), una plataforma de “entrenamiento mental” con recursos accesibles. “Quiero que hablar de salud mental sea normal”, dijo en el Foro Juvenil de Salud Mental (2022).

En septiembre de 2024, habló con Vanity Fair sobre sus herramientas: “Me calmo recordándome que estoy bien”. Usa técnicas como agua fría para regular emociones y asiste a terapia cinco días por semana. Sus fans aplauden su honestidad: “Gracias, Selena, por mostrar que está bien no estar bien”, comentó @selenatorsunite en Instagram.

El estigma sigue siendo un reto. En 2019, un asistente le sugirió no mencionar su diagnóstico para evitar que “definiera su narrativa”, según el documental. Selena ignoró el consejo y lo compartió en 2020, enfrentando el riesgo de ser juzgada, como le pasó a Amber Heard con su diagnóstico en 2022.

Un legado que inspira

Selena no está sola en esta lucha. Celebridades como Ariana Grande y Prince Harry también han hablado de salud mental, pero el impacto de Selena es único por su vulnerabilidad. En abril de 2024, en una de sus fundaciones dijo a TODAY: “Siempre estaré trabajando en mi salud mental. No soy mejor ni peor que nadie”.

Sus proyectos han alcanzado a millones, ofreciendo desde boletines hasta guías prácticas. En octubre de 2024, bpHope destacó su enfoque positivo: “Abrazar el diagnóstico me dio libertad”. Su trabajo con el cirujano general Vivek Murthy busca llevar educación mental a escuelas.

Selena Gómez sigue evolucionando. A sus 32 años, no solo brilla en la serie Only Murders in the Building (Solo asesinatos en el edificio), sino que usa su plataforma para desmitificar el trastorno bipolar. Recientemente, el 24 de abril, recibió el reconocimiento Mujer del Año de los Billboard Mujeres Latinas en la Música.