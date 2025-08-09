Seis películas imperdibles en Netflix para disfrutar en familia y aprovechar al máximo el fin de semana y el feriado

Si no tienes planes de salir este fin de semana y feriado, una buena opción es disfrutar de un maratón de cine desde la comodidad de tu hogar. Netflix ha renovado su catálogo con producciones que están entre las más vistas en Ecuador y que prometen mantenerte frente a la pantalla por horas. Aquí te presentamos seis recomendaciones para todos los gustos.

Mi año en Oxford

Esta historia sigue a una joven estadounidense ambiciosa que finalmente logra cumplir su sueño: estudiar en la prestigiosa Universidad de Oxford. Sin embargo, su vida académica toma un giro inesperado cuando se enamora de un encantador profesor que guarda un secreto capaz de cambiar todos sus planes.

Con una duración de 1 hora y 52 minutos, esta producción lidera actualmente la lista de películas más vistas en Ecuador. Un romance con toques de intriga que invita a reflexionar sobre los sueños, las decisiones y las consecuencias de las emociones.

Gladiador II

Para los amantes de la acción épica, esta secuela transporta al espectador a la Roma imperial. La trama gira en torno a Lucio (interpretado por Paul Mescal), quien, tras la muerte de su esposa a manos de un general romano, se convierte en gladiador con el objetivo de vengarse no solo de los culpables directos, sino también de un sistema corrupto que respalda a los asesinos.

Con una duración de 2 horas y 28 minutos, la película combina drama, violencia y política en un espectáculo visual digno de la gran pantalla.

Juego de honor

Basada en hechos reales, esta producción presenta la historia de un entrenador de baloncesto escolar que decide imponer un estricto código de conducta a su equipo, tanto dentro como fuera de la cancha.

El conflicto surge cuando las calificaciones de los jugadores comienzan a bajar, lo que lo lleva a tomar una decisión radical que pone en riesgo el futuro del equipo. Con una duración de 2 horas y 16 minutos, la cinta es un retrato inspirador sobre la disciplina, el trabajo en equipo y el verdadero significado del éxito.

Una vida honrada

En esta cinta de suspenso y crimen, Simon, un estudiante de Derecho, se siente atrapado en una rutina que no le satisface. Su vida da un giro cuando se une a un grupo de bandidos, atraído por la adrenalina y el dinero fácil.

Sin embargo, cuando decide alejarse de esa vida, descubre que salir no es tan sencillo. Con una duración de 2 horas y 20 minutos, esta historia atrapa por su tensión constante y por las decisiones límite que enfrenta el protagonista.

La gran muralla

Este filme combina fantasía, acción y aventura en un relato que mezcla historia y leyenda. Un grupo de mercenarios europeos viaja a China en busca de pólvora, pero se encuentra con que los guerreros locales están librando una batalla épica contra monstruos salvajes que amenazan a la humanidad.

Con una duración de 1 hora y 43 minutos, la película ofrece efectos visuales impresionantes, combates coreografiados y una trama que engancha desde el inicio.

La madre

Protagonizada por Jennifer López, esta película de acción sigue la vida de una asesina con entrenamiento militar que vive oculta para proteger su identidad. Su tranquilidad se ve interrumpida cuando su hija, a quien dio en adopción para mantenerla a salvo, es secuestrada por sus antiguos compañeros.

Dispuesta a todo, emprende una peligrosa misión de rescate. Con una duración de 1 hora y 57 minutos, esta historia combina emociones intensas, persecuciones y el drama de los lazos familiares.

Una cartelera para todos los gustos

Estas seis producciones representan géneros diversos que van desde el romance universitario hasta la fantasía épica, pasando por el drama deportivo, el suspenso criminal y la acción intensa. La variedad de estilos y temáticas permite que cada miembro de la familia pueda encontrar una opción a su gusto.

Ya sea que busques reflexionar sobre los dilemas de la vida, emocionarte con batallas espectaculares, inspirarte con historias reales o vivir la adrenalina de una misión peligrosa, este fin de semana y feriado en Ecuador puedes encontrarlo todo sin salir de casa.

Con la facilidad de acceso y la amplitud de su catálogo, Netflix se convierte una vez más en un aliado perfecto para disfrutar del tiempo libre en familia o en solitario.