Seis ministros acompañan al presidente Noboa en su viaje por Brasil, Uruguay y Argentina

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, confirmó el jueves 14 de agosto de 2025, a través del Decreto Ejecutivo 92, su viaje a Brasil, Uruguay y Argentina. Lo acompañarán seis ministros y secretarios.

Esta visita oficial busca fortalecer las relaciones bilaterales con estos países en materia de seguridad, comercio e integración regional, según la portavoz del Gobierno. La gira, que se extiende del 17 al 22 de agosto, marca el segundo viaje presidencial de su segundo mandato.

La comitiva oficial que acompaña al presidente Noboa está conformada por la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld; el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo; el ministro del Interior, Jhon Reimberg; el ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Luis Alberto Jaramillo; la secretaria General de Comunicación, Cynthia Gellibert, y el secretario General de Integridad Pública, José Julio Neira. Este viaje presidencial busca impulsar el comercio.

Gira de Noboa: seguridad, comercio e inversión

El 18 de agosto, el presidente ecuatoriano tendrá su primera reunión en Brasil con su homólogo, Luiz Inácio Lula da Silva. El objetivo es dar un nuevo impulso a la relación bilateral. Ecuador busca cooperación en educación, inversiones y comercio.

En Brasil, Noboa también se reunirá con el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta. El Gobierno ecuatoriano considera este viaje de Noboa como una oportunidad para atraer inversión.

El 19 de agosto, la comitiva viajará a Uruguay. Allí, el presidente Noboa se reunirá con su homólogo, Yamandú Orsi. La intención es diversificar y ampliar el intercambio comercial. También busca atraer inversiones en áreas como servicios, inteligencia artificial y el sector inmobiliario.

En Uruguay, la agenda de Noboa incluye una reunión con la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi). También participará en un evento con cien empresarios locales.

Agenda del presidente en Argentina

El 20 y 21 de agosto, Noboa visitará Argentina. En este país, el mandatario ecuatoriano se reunirá con el presidente Javier Milei. La visita busca fortalecer la cooperación en sectores estratégicos. Estos incluyen la seguridad, el comercio y la minería. Otros sectores son la energía renovable y la biotecnología.

La agenda en Argentina también contempla un encuentro con la Cámara de Diputados. También tendrá reuniones con la comunidad de estudiantes y empresarios. Este viaje de Noboa por Sudamérica busca fortalecer el comercio.

El presidente Noboa ya había realizado un viaje oficial a China en julio. Ahora, este nuevo viaje presidencial refuerza la diplomacia ecuatoriana. El objetivo es consolidar alianzas regionales. La gira busca establecer acuerdos beneficiosos para Ecuador.