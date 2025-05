Seis hombres a prisión por tráfico de armas en Manta: Operativo revela arsenal ilegal

Un juez de Manta, Ecuador, ordenó prisión preventiva para Víctor M., Diego P., Pedro R., Jesús C., Oswaldo Ch., y Bryan P., por tráfico ilícito de armas y receptación. Esto tras ser aprehendidos cerca de un centro comercial, luego de un operativo policial que reveló un arsenal ilegal y un vehículo robado.

El 30 de mayo de 2025, la Policía Nacional llevó a cabo un operativo en un centro comercial de Manta, provincia de Manabí. Esto tras recibir una alerta sobre el ingreso sospechoso de dos vehículos al estacionamiento lugar, dice el informe de la Fiscalía. Durante la intervención, las autoridades aprehendieron a seis hombresquienes ahora enfrentan cargos por tráfico ilícito de armas de fuego y receptación.

En el primer vehículo, los agentes detuvieron a dos de los implicados. Uno de ellos portaba una subametralladora con 18 municiones en el cargador. En el segundo automotor, otro ocupante intentó evadir el control, pero lo neutralizaron y se le encontró una pistola 9 milímetros. Además, en este mismo vehículo se hallaron otras dos armas: una pistola y otra subametralladora, ambas con sus respectivas municiones. La acción policial permitió detener a los ocupantes de ambos vehículospor tráfico de armas.

Gracias a información proporcionada por ciudadanos presentes en el lugar, los agentes identificaron a dos personas adicionales que intentaban huir a pie. A una de ellas la aprehendieron con una pistola cargada con 10 municiones. Durante la verificación de los vehículos, se determinó que uno de ellos había sido reportado como robado, lo que añadió el delito de tráfico de armas y receptación a los cargos contra los implicados.

A los detenidos que planeaban el atentado los identificaron como, Jesús Gabriel C. C., de 26 años, con tres procesos judiciales por tráfico de sustancias, intimidación y tenencia de armas. Además, detuvieron a Bryan Jesús P. A., de 28 años. A Oswaldo Aladino Ch. Z., ecuatoriano de 20 años, Diego Argenis P. S., ecuatoriano de 28 años, quienes no registran antecedentes. El colombiano Víctor M. C., tambien lo detuvieron junto a Pedro Kelvin R. B. (27)