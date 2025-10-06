Volqueta derriba dos postes y deja sin electricidad e internet a un sector de Portoviejo

Un accidente de tránsito ocurrió la tarde de de este lunes, 6 de octubre de 2025, en la avenida Manabí y calle Granda Centeno de Portoviejo.

Según indicaron agentes de Portovial que acudieron al sitio, una volqueta pasaba por el lugar, pero con una parte del balde elevado, lo cual provocó que se enredara entre varios cables. Eso provocó que el pesado automotor arrastrara los cables, derribando dos postes del servicio eléctrico.

Sin luz y sin internet tras accidente en Portoviejo

Uno de los postes cayó sobre el patio de una vivienda, causando daños en paredes y el cerramiento eléctrico.

En este accidente no se reportaron personas heridas, pero sí cuantiosos daños materiales, ya que no solo se afectó las viviendas, sino también el fluido eléctrico y de internet de la zona.

Según informaron vecinos del sector, el servicio de electricidad se reestableció antes de las 18h00. Sin embargo, aún tenían inconvenientes con el acceso a internet. Esto, se detalló, porque los cables arrancados corresponden a diversas compañías.

El tráfico fue obstaculizado

El tránsito en esta intersección estuvo obstaculizada por varios minutos, mientras personal de la empresa eléctrica se encargaba de reconectar los cables afectados para restablecer el servicio.

Agentes revisaron la volqueta para su traslado a los patios de retención vehicular. Esto como parte de las investigaciones y el proceso legal por los daños ocasiones.

No se determinaron las razones por las que el chofer conducía la volqueta con su balde elevado.

Accidentes de tránsito aumentan en Portoviejo

El suceso de hoy no dejó víctimas. Sin embargo, Portoviejo, capital de Manabí, enfrenta un incremento del 15% en siniestros viales mortales en 2025, según la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE). Diversas vías, como la Avenida Manabí, registran colisiones fatales, impulsadas por exceso de velocidad y falta de señalización.

De hecho, Manabí es la quinta provincia con más personas lesionadas por accidente de tránsito durante el primer trimestre del 2025. Un total de 206 resultaron lesionadas en ese periodo. Mientras que es la tercera con más fallecidos en siniestros, con 57 víctimas en ese mismo periodo.

Residentes exigen mejoras urgentes, destacando la impericia de conductores y el deterioro de carreteras como causas principales. (13).