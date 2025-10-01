“Vivimos con miedo”: ola de violencia golpea a Santa María, en El Carmen

Entre el sábado 27 y el martes 30 de septiembre, la parroquia Santa María, en El Carmen (Manabí), registró dos hechos violentos: un ataque armado en un billar que dejó tres fallecidos y, días después, el hallazgo de un cuerpo desmembrado en vías rurales del sector. La Policía Nacional investiga ambos sucesos para determinar si guardan relación.

Ataque en un billar de Santa María

El primer hecho ocurrió la noche del sábado, en el sitio Luis María Pinto. Un grupo de hombres armados irrumpió en un billar y disparó contra quienes se encontraban dentro.

El ataque dejó tres víctimas: Adán Gregorio Quiroz Zambrano, Máximo Cecilio Macías Vélez y Miguel Ángel Murillo Zambrano. Los agresores, tras la balacera, se dirigieron a unas instalaciones de caña ubicadas cerca y las incendiaron.

Agentes de la Dirección Nacional de Muertes Violentas (Dinased) y de Criminalística levantaron múltiples vainas percutidas en el lugar. Según el parte policial, se habrían utilizado armas largas, lo que confirma la magnitud del ataque.

Hallazgo macabro tras el ataque

El segundo hecho se reportó el martes, cuando habitantes de Santa María encontraron restos humanos en dos caminos rurales. La víctima fue identificada como Gregorio Cedeño, vecino del sector.

Su cabeza apareció en la vía a Pescadillo y el resto del cuerpo en la vía a El Mate. Moradores señalaron que el hombre habría estado presente en el billar el día del tiroteo y que posteriormente fue plagiado.

Aunque no se ha confirmado una conexión directa entre ambos hechos, los investigadores no descartan que formen parte de una misma cadena de violencia en la parroquia.

El Carmen bajo presión por ola violenta

Estos hechos violentos mantienen consternada a la población de El Carmen, donde la parroquia Santa María enfrenta un ambiente de miedo e incertidumbre. “Aquí vivimos con miedo. No sabemos qué está pasando ni quiénes serán los próximos”, expresó una moradora, que pidió reserva de su identidad.

Las autoridades reforzaron los patrullajes en el sector, pero los habitantes consideran insuficientes las medidas. Exigen mayor presencia policial y apoyo de las Fuerzas Armadas.

La Policía señaló que mantiene abiertas varias líneas de investigación y que trabajan para identificar a los responsables de ambos crímenes.

Contexto provincial de violencia

La provincia de Manabí acumula cientos de muertes violentas en lo que va de 2025.

En Santa María, moradores han pedido programas de prevención y control, pues aseguran que la violencia ha escalado en los últimos meses y amenaza la estabilidad de la parroquia.

Los crímenes ocurridos en el billar y el hallazgo del cuerpo desmembrado reflejan la complejidad del escenario, donde la Policía busca desentrañar si los hechos responden a disputas criminales organizadas o a conflictos locales (31).